"Тамбов" поддержал кандидатуру Дюкова

"Тамбов" поддержал кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом заявил президент клуба, вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев.

- Он прогрессивно мыслит и способен вывести наш футбол на новый уровень, - цитирует Габуева "Коммерсант".

При этом вице-губернатор сообщил, что "ни в коем случае" не рассчитывает на ответную поддержку с его стороны. "Это был объективный выбор", – уточнил Габуев.

Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля.

Кто выдвинул Дюкова на пост президента РФС. Обновляется