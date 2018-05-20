"Тамбов" и "Амкар" объявили стартовые составы

"Тамбов" и "Амкар" огласили стартовые составы на ответный стыковой матч за право сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/2019. Встреча состоится в Тамбове и начнется в 18:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.

"Тамбов": Вавилин, Горбатюк, Мищенко, Рыбин, Шляков, Быстров, Игнатович, Мурнин, Кашчелан, Шевчук, Часовских. Запасные: Смирнов, Гультяев, Овсиенко, Дутов, Трусевич, Килин, Дорожкин, Бирюков, Сергеев, Архипов.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Конде, Комолов, Костюков, Гол, Форбс, Огуде. Запасные: Хомич, Вамбольт, Суслов, Мельников, Рязанцев, Шаваев, Баланович, Прокофьев, Бодул.

Напомним, в первом матче победу одержали пермяки, одолев "Тамбов" со счетом 2:0.