Талалаев ответил Рабинеру, поддержав Карреру

Бывший тренер "Спартака" Андрей Талалаев отреагировал на статью журналиста "СЭ" Игоря Рабинера, который раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру после поражения от "Ростова" (0:1). Российский специалист поддержал итальянца.

"Игорь, остановись! Ты видишь только плохое. Поверь, игровые плюсы тоже есть (с этими исполнителями). Ты же за "Спартак". От такого количества негатива захлебнется даже такой стойкий, как Каррера! А до зимы это не пойдет на пользу. Пройдут дальше – станут еще сильнее, как было в прошлом году.

Травма Жиго и отъезд Промеса – это не вина тренерского штаба, а его беда. Продажа Бакаева, Зуева и Гулиева – это недальновидность развития всего клуба!

Странновата позиция многих журналистов. В "Локо" вы подчеркиваете правильность работы Палыча и спорные решения менеджмента – в "Спартаке" наоборот! Может, попробовать проанализировать игру с альтернативных позиций?!" - написал Талалаев на странице Рабинера в Фэйсбуке.

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