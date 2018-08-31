"Такума, ты дома!" ЦСКА объявил о переходе Нисимуры

ЦСКА согласовал трансфер форварда клуба "Вегалта Сендай" Такумы Нисимуры. 21-летний японский нападающий подписал с армейцами четырехлетний контракт, сообщается на официальном сайте московского клуба.
В текущем сезоне 21-летний Нисимура забил 11 голов в 24 матчах японской джей-лиги.
Такума, ты дома! 🔴🔵– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 августа 2018 г.
Японский форвард подписал контракт с #ЦСКА на четыре года!https://t.co/dyNEIDT6zG pic.twitter.com/ETIdPXbGtA
Таблица переходов РПЛ //
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Дополнительная информация
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/takuma-nishimura-v-pfk-cska/