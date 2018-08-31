11:12 | Футбол — РПЛ

"Такума, ты дома!" ЦСКА объявил о переходе Нисимуры


ЦСКА согласовал трансфер форварда клуба "Вегалта Сендай" Такумы Нисимуры. 21-летний японский нападающий подписал с армейцами четырехлетний контракт, сообщается на официальном сайте московского клуба.

В текущем сезоне 21-летний Нисимура забил 11 голов в 24 матчах японской джей-лиги.

 

Таблица переходов РПЛ //
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Дополнительная информация

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/takuma-nishimura-v-pfk-cska/

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