Такума Нисимура: "Я уже люблю Москву и ЦСКА"!

31 августа японский нападающий Такума Нисимура перешел из клуба "Вегалта Сендай" в ЦСКА. Пресс-служба армейцев опубликовала первое интервью с 21-летним игроком.

Я по-настоящему рад и счастлив быть здесь! Очень легко дался переезд из Японии в Россию Я хотел выйти на новый уровень, поэтому для меня переход в ЦСКА – важнейший шаг в карьере. Нет сомнений, что я все сделал правильно. Я атакующий футболист и выделяюсь игрой вблизи чужих ворот. Надеюсь в ближайшее время продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы все их увидели сами. Хочу действовать продуктивно.



Новые партнеры меня тепло встретили. Спасибо им за это. Здесь все очень приветливы со мной. Сотрудники клуба первым делом отвезли меня в центр города, показали достопримечательности. Еще я побывал в офисе, на стадионе. Я уже люблю Москву и ЦСКА! Конечно я знаю Кейсуке Хонду! Он забил за ЦСКА много голов и был очень важным игроком.



Я три с половиной года выступал на высоком уровне, забивал голы. Среди японских игроков я лучший бомбардир нынешнего чемпионата, но он еще продолжается. Мечтаю о том, чтобы стать игроком сборной Японии, но сейчас моя главная задача – успешно выступать за ЦСКА. Тогда и в национальной команде это оценят.



Для японского народа мой трансфер стал большим сюрпризом, ведь я перешел из средней японской команды напрямую в большой российский клуб. Это достижение для японского футбола, поэтому люди и обсуждают этот трансфер.



Я уже понял, насколько сложен русский язык. Зато мне очень понравился борщ! Я уверен, что с адаптацией не будет проблем. Тронут тем, как много людей мне помогают. Я каждый день ем русскую еду, никаких проблем. Но и хороший японский ресторан тоже найду!, - рассказал Нисимура.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,

календарь и результаты матчей, расписание по турам