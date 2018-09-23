Такума Нисимура: "Настраиваюсь на матч со "Спартаком" как на битву"

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура заявил, что желает показать свой лучший футбол в матче 8-го тура РПЛ против "Спартака".
- Я еще никогда не участвовал в таких матчах, - сказал Нисимура в интервью клубной пресс-службе. - В Японии несколько иная культура боления: если играют две команды из одного города, это не значит, что будет жесткий бой. Японцы не так эмоционально поддерживают свои команды - они болеют мирно и достаточно тихо. На матч со "Спартаком" настраиваюсь как на битву. Есть желание показать свой лучший футбол.
ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)
Опрос
Как закончится дерби ЦСКА - "Спартак" в 8-м туре РПЛ?
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
Загрузка...