Такума Нисимура: "Настраиваюсь на матч со "Спартаком" как на битву"

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура заявил, что желает показать свой лучший футбол в матче 8-го тура РПЛ против "Спартака".

- Я еще никогда не участвовал в таких матчах, - сказал Нисимура в интервью клубной пресс-службе. - В Японии несколько иная культура боления: если играют две команды из одного города, это не значит, что будет жесткий бой. Японцы не так эмоционально поддерживают свои команды - они болеют мирно и достаточно тихо. На матч со "Спартаком" настраиваюсь как на битву. Есть желание показать свой лучший футбол.

ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

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