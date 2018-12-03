Такума Нисимура: "Хочу приносить больше пользы ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура после матча 16-го тура премьер-лиги против "Ростова" (0:0) заявил, что хотел бы приносить больше пользы команде.

- Игра получилась очень тяжелой! В частности, потому, что соперник часто играет верхом, - приводит слова Нисимуры официальный сайт ЦСКА. - Это одна из главных причин, почему сегодня было нелегко играть.

Нельзя сказать, что у меня многое в этом матче получилось. Я хотел принести еще больше пользы команде. Для этого мне нужно стараться изо всех сил, что я и буду делать.

Каждый раз я играю с прицелом на гол. Сейчас мне нужно еще больше сплотиться с партнерами и улучшать взаимодействие с ними.

В текущем сезоне Нисимура провел 6 матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

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