"Так победим!" Каррера с файером на обложке GQ

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал "лицом" июньского номера журнала GQ. Итальянский специалист изображен с файером в руке, обложку украшает надпись "Так победим!"

Напомним, Каррера возглавляет "Спартак" с лета 2016 года. В первом сезоне итальянца в клубе красно-белые впервые с 2001 года выиграли звание чемпионов России. Летом 2017 года в матче за Суперкубок России они обыграли "Локомотив".

В сезоне-2017/18 "Спартак", проиграв в 30-м туре "Динамо" (0:1) уступил вторую строчку и прямую путевку в Лигу чемпионов ЦСКА. В следующем сезоне красно-белые начнут выступление в главном еврокубковом турнире с 3-го квалификационного раунда.

Публикация от GQ Россия (@gqrussia) 14 Май 2018 в 11:51 PDT

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