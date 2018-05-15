"Так победим!" Каррера с файером на обложке GQ

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал "лицом" июньского номера журнала GQ. Итальянский специалист изображен с файером в руке, обложку украшает надпись "Так победим!"
Напомним, Каррера возглавляет "Спартак" с лета 2016 года. В первом сезоне итальянца в клубе красно-белые впервые с 2001 года выиграли звание чемпионов России. Летом 2017 года в матче за Суперкубок России они обыграли "Локомотив".
В сезоне-2017/18 "Спартак", проиграв в 30-м туре "Динамо" (0:1) уступил вторую строчку и прямую путевку в Лигу чемпионов ЦСКА. В следующем сезоне красно-белые начнут выступление в главном еврокубковом турнире с 3-го квалификационного раунда.
"Спартак" подарил ЦСКА жизнь //
"Спартаку" нужна перезагрузка. Карреру ждет жаркое лето //
Массимо Каррера: "Плохой сезон. И в этом виноват я"
Millwall82
Убогий фотошоп.
16:23
kaop44
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
15:45
NapoliFC
Каррера лучший!
15:25