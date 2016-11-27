Так мало в первом круге не забивали никогда

236 голов в 120 матчах первого круга (т.е. в среднем меньше двух мячей за игру) общими усилиями смогли забить команды чемпионата России. Так мало в первом круге отечественного первенства не забивали никогда – до этого самым скудным на голы выдался первый круг чемпионата России-2005. Тогда команды 245 раз огорчали друг друга. (Алексей МОРОЗ)

Самые малорезультативные первые круги чемпионатов России