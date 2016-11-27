22:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Так мало в первом круге не забивали никогда

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236 голов в 120 матчах первого круга (т.е. в среднем меньше двух мячей за игру) общими усилиями смогли забить команды чемпионата России. Так мало в первом круге отечественного первенства не забивали никогда – до этого самым скудным на голы выдался первый круг чемпионата России-2005. Тогда команды 245 раз огорчали друг друга. (Алексей МОРОЗ)

Самые малорезультативные первые круги чемпионатов России

Сезон

Голы

Игры

В ср.

2016/17

236

120

1,96

2005

245

120

2,04

1994

249

117

2,13

2007

255

119

2,14

2001

261

120

2,18
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