Так мало в первом круге не забивали никогда

236 голов в 120 матчах первого круга (т.е. в среднем меньше двух мячей за игру) общими усилиями смогли забить команды чемпионата России. Так мало в первом круге отечественного первенства не забивали никогда – до этого самым скудным на голы выдался первый круг чемпионата России-2005. Тогда команды 245 раз огорчали друг друга. (Алексей МОРОЗ)
Самые малорезультативные первые круги чемпионатов России
|
Сезон
|
Голы
|
Игры
|
В ср.
|
2016/17
|
236
|
120
|
1,96
|
2005
|
245
|
120
|
2,04
|
1994
|
249
|
117
|
2,13
|
2007
|
255
|
119
|
2,14
|
2001
|
261
|
120
|
2,18