Сысуев упрочил лидерство "Уфы" в матче с "Ахматом"

Защитник "Уфы" Дмитрий Сысуев упрочил лидерство своей команды в матче 4-го тура чемпионата России против "Ахмата". Игрок обороны отличился на 86-й минуте встречи, воспользовавшись выносом Александра Беленова и неразберихой у штрафной грозненцев.

Ворвавшись в штрафную "Ахмата", Сысуев поразил дальний угол ворот Евгения Городова.

Текстовая трансляция матча "Уфа" – "Ахмат"