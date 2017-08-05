Сысуев упрочил лидерство "Уфы" в матче с "Ахматом"

Защитник "Уфы" Дмитрий Сысуев упрочил лидерство своей команды в матче 4-го тура чемпионата России против "Ахмата". Игрок обороны отличился на 86-й минуте встречи, воспользовавшись выносом Александра Беленова и неразберихой у штрафной грозненцев.
Ворвавшись в штрафную "Ахмата", Сысуев поразил дальний угол ворот Евгения Городова.
Текстовая трансляция матча "Уфа" – "Ахмат"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #УфаАхмат 3:1 87' Дмитрий Сысуев pic.twitter.com/EsEPUJ8KN4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.