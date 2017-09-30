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10:40 | Футбол — РФПЛ

Сыновья помогают Реброву восстанавливаться после травмы колена. Фото

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Голкипер "Спартака" Артем Ребров опубликовал в своем Инстаграме фотографию с одной из процедур по восстановлению после травмы колена.

Ребров получил повреждение колена в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) и был заменен на Александра Селихова. Дополнительное обследование выявило у Реброва частичное повреждение связок правого коленного сустава. Операция голкиперу не потребуется, но в игре 12-го тура чемпионата России с "Уралом" он принять участие не сможет.

- Самое лучшее восстановление, - написал Ребров.

 

Самое лучшее восстановление 👶🏻👦🏼👨‍👩‍👦‍👦

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32) Сен 30 2017 в 12:34 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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drJekil

Главное чтоб рентген. аппарат не лизнули =)

11:10