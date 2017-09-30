Сыновья помогают Реброву восстанавливаться после травмы колена. Фото

Голкипер "Спартака" Артем Ребров опубликовал в своем Инстаграме фотографию с одной из процедур по восстановлению после травмы колена.

Ребров получил повреждение колена в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) и был заменен на Александра Селихова. Дополнительное обследование выявило у Реброва частичное повреждение связок правого коленного сустава. Операция голкиперу не потребуется, но в игре 12-го тура чемпионата России с "Уралом" он принять участие не сможет.

- Самое лучшее восстановление, - написал Ребров.