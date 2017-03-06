12:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сын Тарханова возглавил молодежку "Урала"

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У молодежной команды "Урала" сменился главный тренер, информирует официальный сайт клуба. Погос Галстян, возглавлявший дублеров в первой части сезона, перешел на работу в основную команду. А наставником молодежки назначен Юрий Тарханов, сын главного тренера "Урала" Александра Тарханова​.

– В "Нике" я работал пятый год. За это время появилась уверенность в своих силах, – отметил Юрий Тарханов. – Появилось желание поработать на более высоком уровне. Хочется дальше прогрессировать, открывать для себя что-то новое. Иначе никак. Тренер, как и футболисты, должен совершенствоваться.

– Часто вам говорят, что вы похожи на отца?

– Нет. Часто говорят, что на маму похож. Но со временем стали по голосу путать меня с отцом. Когда отвечаю на телефонный звонок, почему-то говорят: "Александр Федорович, здравствуйте".

 

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural_d/5473/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Справедливый(Ставрополь)

-"Когда отвечаю на телефонный звонок, почему-то говорят: "Александр Федорович, здравствуйте"." На звонки папкиного телефона отвечает получается?) .... Очередной "тренерский сын": Романцев,Газзаев,Семин, теперь этот...Пора бы уже понять, что на фамилии отца не выедешь в спорте!

13:17

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