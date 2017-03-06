Сын Тарханова возглавил молодежку "Урала"

У молодежной команды "Урала" сменился главный тренер, информирует официальный сайт клуба. Погос Галстян, возглавлявший дублеров в первой части сезона, перешел на работу в основную команду. А наставником молодежки назначен Юрий Тарханов, сын главного тренера "Урала" Александра Тарханова​.

– В "Нике" я работал пятый год. За это время появилась уверенность в своих силах, – отметил Юрий Тарханов. – Появилось желание поработать на более высоком уровне. Хочется дальше прогрессировать, открывать для себя что-то новое. Иначе никак. Тренер, как и футболисты, должен совершенствоваться.

– Часто вам говорят, что вы похожи на отца?

– Нет. Часто говорят, что на маму похож. Но со временем стали по голосу путать меня с отцом. Когда отвечаю на телефонный звонок, почему-то говорят: "Александр Федорович, здравствуйте".