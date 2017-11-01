Сын Сарсании опроверг информацию о своем увольнении из "Локомотива" по решению руководства клуба

Сын скончавшегося спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании Денис рассказал, что ушел из "Локомотива" по собственному желанию. Он также добавил, что у него есть желание продолжать работу в футболе.

– Я ушел по собственному желанию, информация о моем увольнение, активно гуляющая по ряду СМИ, не соответствует действительности, – приводит RT слова Дениса Сарсании. – Через пару дней после похорон отца принял решение покинуть "Локомотив". Просто не видел для себя смысла продолжать там работу.

Конечно, есть огромное желание работать в футболе, но об этом начну думать позже, после того, как пройдет хотя бы 40 дней со дня смерти отца.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что через два дня после смерти Константина Сарсании его сына Дениса уволили из "Локомотива" по решению руководства клуба. Денис работал в "Локо" в селекционной службе.

Напомним, Константин Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни 7 октября.