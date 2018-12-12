Сын Кержакова впал в истерику при встрече с матерью и убежал. Видео

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков опубликовал в своем Инстаграме видео, на котором его сын Артемий втречается с бывшей женой Миланой. Ребенок, увидев мать, разрыдался, впал в истерику и убежал.

Напомним, в конце ноября Санкт-Петербургский городской суд отказал Кержакову в жалобе на судебное решение о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой Кержаковой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью.

– Извините, но я больше не могу молчать. На видео встреча Миланы с Артемием в эту субботу, – написал Кержаков. – Перед встречей Милана попросила меня сразу оставить ее один на один с ребенком, так как мое присутствие якобы мешает ей наладить контакт с сыном. Итог вы видите сами. Без комментариев…

А теперь о невыполнении мной исполнительного листа: во вчерашнем разговоре с Миланой я предложил ей, сегодня утром, без СМИ, камер и адвокатов, самой приехать и забрать ребенка. Итог: мы договорились о времени, но спустя час она отказалась приезжать и уехала в Москву на несколько дней. В данный момент, по рекомендации суда, пытаюсь в очередной раз договориться мирно и действуя исключительно в интересах нашего общего сына. Судя по настрою Миланы, она не против, и условия мирового ее устраивают, но ей не разрешают его подписывать её юристы. Давайте быть честными хотя бы перед самими собой. Хватит устраивать из этой ситуации шоу для удовлетворения каких-то своих личных амбиций. Я прошу Милану и ее "советчиков", прежде всего, думать об интересах маленького ребенка!