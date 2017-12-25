18:50 25 декабря | Футбол — РФПЛ

Сычев поздравил болельщиков с Новым годом

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"Локомотив" на своей странице в Твиттере опубликовал видеоролик, в котором нападающий Дмитрий Сычев поздравляет с наступающим Новым годом болельщиков. Футболист несет в руках елку и подарок.

"Открывайте, пожалуйста, это "Локомотив" приехал! Дмитрий Сычев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и зарядил всех добрым настроением на весь 2018-й", - говорится в сообщении.

Напомним, в текущем сезоне Сычев выступал за "Локомотив-Казанку", за которую он отыграл в 14 матчах и забил один гол.

 

 
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ДжЫмкО

и что докопались до Сычева? завязал и завязал, молодец) а то есть некоторые, которые тоже завязали, но зарплату получают как действующие)

20:37 25 декабря

sidnet78

Stanislav1989--Сычёв-это блогер твита который болеет за Локомотив-Казанка

19:08 25 декабря

Stanislav1989

Напомните, пожалуйста, кто такой Сычёв. Помню, раньше был игрок с такой фамилией, но он вроде как завязал с футболом лет 5 назад.

19:00 25 декабря