Сычев поздравил болельщиков с Новым годом

"Локомотив" на своей странице в Твиттере опубликовал видеоролик, в котором нападающий Дмитрий Сычев поздравляет с наступающим Новым годом болельщиков. Футболист несет в руках елку и подарок.
"Открывайте, пожалуйста, это "Локомотив" приехал! Дмитрий Сычев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и зарядил всех добрым настроением на весь 2018-й", - говорится в сообщении.
Напомним, в текущем сезоне Сычев выступал за "Локомотив-Казанку", за которую он отыграл в 14 матчах и забил один гол.
Открывайте, пожалуйста, это "Локомотив" приехал! 😂 Дмитрий Сычёв поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и зарядил всех добрым настроением на весь 2018-й.– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 25 декабря 2017 г.
🖥 Скоро в сети! pic.twitter.com/JuHy04CnmV
ДжЫмкО
и что докопались до Сычева? завязал и завязал, молодец) а то есть некоторые, которые тоже завязали, но зарплату получают как действующие)
20:37 25 декабря
sidnet78
Stanislav1989--Сычёв-это блогер твита который болеет за Локомотив-Казанка
19:08 25 декабря
Stanislav1989
Напомните, пожалуйста, кто такой Сычёв. Помню, раньше был игрок с такой фамилией, но он вроде как завязал с футболом лет 5 назад.
19:00 25 декабря