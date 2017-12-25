Сычев поздравил болельщиков с Новым годом

"Локомотив" на своей странице в Твиттере опубликовал видеоролик, в котором нападающий Дмитрий Сычев поздравляет с наступающим Новым годом болельщиков. Футболист несет в руках елку и подарок.

"Открывайте, пожалуйста, это "Локомотив" приехал! Дмитрий Сычев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и зарядил всех добрым настроением на весь 2018-й", - говорится в сообщении.

Напомним, в текущем сезоне Сычев выступал за "Локомотив-Казанку", за которую он отыграл в 14 матчах и забил один гол.