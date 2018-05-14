Свыше 60 процентов болельщиков "Зенита" - за назначение Семака

На утро понедельника, 14 мая, более 60 процентов болельщиков "Зенита" проголосовали за назначение Сергея Семака, который в настоящее время возглавляет "Уфу", на пост главного тренера на официальной странице сине-бело-голубых в социальной сети "ВКонтакте". Опрос мнения поклонников команды был открыт накануне.

Второе место в голосовании занимает Маурицио Сарри из "Наполи" (20,5 процента), тройку лучших замыкает рулевой "Шахтера" Паулу Фонсека (6,5). На четвертой строчке располагается главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли (6), пятерку кандидатов замыкает Марсело Гальярдо из "Ривер Плейта" (3,9).

Напомним, 13 мая "Зенит" и Роберто Манчини объявили о досрочном расторжении соглашения, которое было рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления еще на два сезона.

После матча 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (6:0), который стал последним для итальянского специалиста во главе сине-бело-голубых, болельщик команды Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост главного тренера.

Роберто Манчини: "Решил уйти из "Зенита" три месяца назад" //

"Список пяти". Названы кандидаты на пост главного тренера "Зенита" //

Сергей Семак: "Из "Зенита" на меня никто не выходил"