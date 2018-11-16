"Свободу Мамаеву!" Акция в поддержку футболиста "Краснодара"

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана в своем Инстаграме опубликовала ряд фотографий и видео в поддержку мужа. На них запечатлены различные люди, которые держат в руках футболку "быков" с именем 30-летнего хавбека.
Фотографии сопровождаются хэштегом freemamaev.
16 ноября 2018 г.
16 ноября 2018 г.
16 ноября 2018 г.
16 ноября 2018 г.
16 ноября 2018 г.
16 ноября 2018 г.
16 ноября 2018 г.
16 ноября 2018 г.
Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты подстражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".
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