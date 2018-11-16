"Свободу Мамаеву!" Акция в поддержку футболиста "Краснодара"

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана в своем Инстаграме опубликовала ряд фотографий и видео в поддержку мужа. На них запечатлены различные люди, которые держат в руках футболку "быков" с именем 30-летнего хавбека.

Фотографии сопровождаются хэштегом freemamaev.

Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Напомним,вместе с нападающим Александром Кокориным были взяты подстражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн