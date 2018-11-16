19:41 | Футбол — РПЛ

"Свободу Мамаеву!" Акция в поддержку футболиста "Краснодара"

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Супруга полузащитника "Краснодара"  Павла Мамаева  Алана в своем Инстаграме опубликовала ряд фотографий и видео в поддержку мужа. На них запечатлены различные люди, которые держат в руках футболку "быков" с именем 30-летнего хавбека.

Фотографии сопровождаются хэштегом freemamaev. 

 

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита"  Александром Кокориным были взяты подстражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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