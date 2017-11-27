Светлана Кузнецова: "Зенит" победит "Спартак" - 1:0"

Многократная победительница турниров "Большого шлема" и Кубка федерации Светлана Кузнецова на встрече с журналистами в редакции "СЭ" сделала прогноз на центральный матч 18-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" – "Зенит". Теннисистка рассчитывает, что клуб из ее родного Санкт-Петербурга сможет добиться победы с минимальным перевесом.

– Я очень хотела пойти на матч, но что-то с билетами не получилось, – сказала Кузнецова.– Сложная ситуация – у меня друзья в обеих командах. Конечно, поскольку я из Санкт-Петербурга, буду болеть за "Зенит". Может быть, 1:0 в его пользу.

– И кто станет автором гола?

– Нет, это я точно не скажу. Хоть со счетом надеюсь угадать.

– А почему 1:0 в пользу "Зенита"? Так велит болельщицкое сердце?

– Я не фанат. Просто поддерживаю команду. Общаюсь со многими ребятами. Я не яро болею за какую-то команду, а всегда жду красивого футбола. Вот и сегодня, хотелось бы просто посмотреть интересную игру.

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.