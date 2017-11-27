17:27 | Футбол — РФПЛ

Светлана Кузнецова: "Дружу с семьей Самедова. Но "Зенит" выиграет"


Многократная победительница турниров "Большого шлема" и Кубка федерации Светлана Кузнецова на встрече с журналистами в редакции "СЭ" назвала футболиста, который ей знаком лучше остальных в составе двух соперников по центральному матчу 18-го тура чемпионата России "Спартак""Зенит". Прогноз теннисистки на победу сине-бело-голубых со счетом 1:0 вряд ли порадует полузащитника красно-белых Александра Самедова.

– Общаюсь с семьей Самедовых, с ней я очень дружна. Саша играет за "Спартак", так что ему не понравится мой прогноз, – с улыбкой сказала Кузнецова.

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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