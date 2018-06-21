Сверрир Ингасон: "Я остаюсь в "Ростове"

Защитник сборной Исландии и "Ростова" Сверрир Ингасон заявил, что следующий сезон проведет в ростовской команде. Футболист выступал в "Брейдаблике", "Викинге" и "Локерене" и "Гранаде", прежде чем перейти в "Ростов" в 2017 году.

– Что думаете о перспективах "Ростова" в следующем сезоне РФПЛ и что известно о вашем будущем? Вы останетесь в команде?

– Конечно, я остаюсь, - цитируют "Известия" Ингасона. - А относительно наших перспектив пока не могу сказать чего-то конкретного — сейчас все мы сосредоточены на чемпионате мира. Уже после него, когда вернусь в команду, будем размышлять о наших задачах в чемпионате страны.