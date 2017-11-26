Сверрир Ингасон: "Теперь "Ростов" будет чувствовать себя увереннее"

Защитник "Ростова" Сверрир Ингасон после матча 18-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0) отметил значимость победы. Ростовчане одержали первую победу с 12 августа, прервав 11-матчевую безвыигрышную серию.

- Это очень важная победа для нас, настоящая битва за шесть очков, - цитирует пресс-служба "Ростова" Ингасона. - До зимнего перерыва нас ожидает ещё два важных матча. Нам необходимо показать максимальный результат.

До забитого мяча мы также играли хорошо в созидании, но немного не хватало последнего паса. После пенальти почувствовали уверенность в своих силах, забили второй гол. Всегда важно удвоить преимущество, чтобы увереннее вести игру.

Это правда, что теперь команде будет психологически легче, ведь это первая победа после выездного матча в Уфе. Мы много раз играли вничью, в некоторых встречах проигрывали, хотя иногда заслуживали победу. Сегодняшний успех важен в психологическом плане, теперь команда будет чувствовать себя увереннее.