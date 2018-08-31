Сверрир Ингасон: "Ростову" нужно было довести матч до победы"

Защитник "Ростова" Сверрир Ингасон поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ против "Рубина" (1:1). По словам игрока, дончанам нужно было додавить соперника.

– Это была тяжелая игра, – цитирует официальный сайт "Ростова" Ингасона. – Очевидно, что "Рубин" – сильная команда. "Ростов" сегодня играл хорошо, и мы расстроены ничейным результатом. Забив первый мяч, нужно было довести дело до победы, но это футбол, сегодня довольствуемся лишь одним очков. Продолжаем двигаться дальше.

– Что скажете о поддержке болельщиков сегодня?

– Великолепно! Надеюсь, что в следующих играх нас будут поддерживать на таком же уровне.

– Сегодня состав "Ростова" пополнил Видар Кьяртанссон. Что скажете о нем?

– Хорошо знаю Видара, играю с ним за сборную Исландии. Также доводилось играть и против него. Он – отличный нападающий, который поможет нашей команде, а мы в свою очередь, поможем ему в адаптации, покажем город. Уверен, Кьяртанссон принесет много пользы "Ростову".