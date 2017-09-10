Сверрир Ингасон: "Ростов" играл ниже своего уровня, это был не наш день"

Защитник "Ростова" Сверрир Ингасон после матча 9-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:2) отметил, что команда была разочарована ничейным результатом. По его словам, в РФПЛ любая команда может отнять очки у фаворитов.

- Мы знаем, что можем играть лучше, - приводит DonNews слова Ингасона. - Были матчи, когда мы играли хорошо, но не побеждали, а сегодня мы действовали ниже своего уровня, но смогли заработать очко. После матча Леонид Кучук был очень разочарован, как и все мы.

Мне трудно сказать, что произошло. Наверное, это был не наш день. Сказалось ли отсутствие Мевли? Не думаю, что мы сыграли плохо только из-за этого. Он великолепный игрок, но его отсутствие - не ключевая причина нашей неудачной игры. Знаете, иногда бывают провальные игры, но нужно проявлять характер.

В России любая команда может обыграть фаворита. Мы хорошо сыграли против "Зенита" и других клубов, поэтому думаю, что можем конкурировать с сильнейшими командами, Сейчас нужно упорно тренироваться и готовиться к игре с ЦСКА. С ними будет трудно.