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21:01 | Футбол — РФПЛ

Сверрир Ингасон: "Ростов" хорошо готов к игре с "Зенитом"


Защитник "Ростова" Сверрир Ингасон в перерыве матча 8-го тура чемпионата России с "Зенитом" подчеркнул, что команда хорошо подготовилась к этой встрече. По его словам, ростовчанам необходимо лучше реализовывать созданные моменты.

– "Ростов" хорошо готов к игре с "Зенитом", – сказал Ингасон в эфире телеканала Ингасона. – Нам удалось успешно начать матч, но нам необходимо лучше реализовывать созданные моменты. В последние 15 минут петербуржцы давили, а мы допускали ошибки, которые исправим после перерыва.

Трансляция матча "Зенит" – "Ростов"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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