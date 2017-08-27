Сверрир Ингасон: "Ростов" хорошо готов к игре с "Зенитом"

Защитник "Ростова" Сверрир Ингасон в перерыве матча 8-го тура чемпионата России с "Зенитом" подчеркнул, что команда хорошо подготовилась к этой встрече. По его словам, ростовчанам необходимо лучше реализовывать созданные моменты.

– "Ростов" хорошо готов к игре с "Зенитом", – сказал Ингасон в эфире телеканала Ингасона. – Нам удалось успешно начать матч, но нам необходимо лучше реализовывать созданные моменты. В последние 15 минут петербуржцы давили, а мы допускали ошибки, которые исправим после перерыва.

Трансляция матча "Зенит" – "Ростов"