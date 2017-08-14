12:01 | Футбол — РФПЛ

Сверрир Ингасон: "Российская лига – одна из сильнейших по европейским меркам"

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Защитник "Ростова" Сверрир Ингасон отметил, что до перехода в российский клуб он знал некоторых футболистов, которые играли в России. Исландец ранее выступал за "Локерен" и "Гранаду".

- Знал некоторых футболистов, которые играли в больших клубах в России и выступали на хорошем уровне в Европе, - цитирует пресс-служба клуба Ингасона. - Не был знаком со всеми командами лиги, но знал о топ-клубах, которые играют в Лиге чемпионов. У меня есть опыт выступлений в Бельгии, Норвегии, Исландии, Испании, теперь и в России. Считаю, что РФПЛ можно назвать очень сильной лигой по европейским меркам.

В России игра более акцентирована на тактику. Возможно, здесь забивают не так много голов, как в Испании, но для меня как защитника лучше играть в хорошо тактически обученной команде с надежной обороной.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11156

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КОММЕНТАРИИ (2)
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EnsiferumSP

Исландия в футболе теперь рулит.

12:23

wowaizrostowa73

Очень хорошее приобретение сделали.

12:18