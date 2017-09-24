Сверрир Ингасон: "Показалось, что в момент гола Эдер был в офсайде"

Защитник "Ростова" Сверрир Ингасон сожалеет, что, несмотря на самоотдачу, команда не смогла набрать очков в матче 11-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1). По словам словенца, обидно проигрывать, пропустив мяч в конце встречи.

- Мы очень разочарованы, потому что пропустили на последней минуте. Команда отдала все силы игре и нам жаль, что в этом матче не удалось заработать очков, – приводит donnews.ru слова Ингасона. Показалось, что в момент гола игрок соперника (Эдер. – Прим. "СЭ") был в офсайде. Нужно будет посмотреть повтор. Конечно, очень жаль уступать после такого мяча.

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