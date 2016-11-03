Супруга Новосельцева станет ведущей "Зенит-ТВ"

Жена защитника "Зенита" Ивана Новосельцева Катерина Кейру станет новой ведущей "Зенит-ТВ", утверждает ФАН. Сообщается, что она будет работать на баскетбольных матчах – сама Кейру в прошлом баскетболистка, выступала за петербургский "Спартак", московское "Динамо" и сборную России. В среду после матча Кубка Европы "Зенит" – "Будучность" (84:79) Кейру впервые попробовала себя в роли ведущей и взяла интервью у Павла Сергеева.

Напомним, что Кейру стала женой Новосельцева осенью 2015 года – футболист сделал ей предложение в апреле того же года прямо на футбольном поле после матча "Ростова" с "Торпедо". Практически сразу после свадьбы баскетболистка объявила о завершении карьеры, мотивируя свое решение (на момент объявления ей было всего 26 лет) желанием больше времени проводить с новоиспеченным мужем.