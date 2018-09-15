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Супруга Карреры восхитилась Москвой. Фото

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Супруга главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Пинни призналась в любви Москве. Она поделилась в своем Инстаграме фотоколлажем с видами на город.

- Влюблена в этот город,- подписала пост Пинни Каррера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’m in love with this city

Публикация от @ pinny_carrera 15 Сен 2018 в 4:00 PDT

 

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