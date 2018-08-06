Суперталант, которого Семин предлагал на трансферном комитете "Локо"

"СЭ" стала известна еще одна фамилия форварда, которая по предложению главного тренер "Локомотива" Юрия Семина обсуждалась сегодня на заседании трансферного комитета клуба.

Речь о молодом грузинском суперталанте – форварде "Рустави", способном также сыграть на флангах полузащиты, Хвиче Кварацхелии. 17-летний футболист является воспитанником академии тбилисского "Динамо", а в марте 2018-го года перешел в "Рустави". Портал transfermarkt.com оценивает футболиста в 350 тысяч евро, отзывы о Кварацхелии очень положительные – он считается в Грузии суперталантом.