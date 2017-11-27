Суперматч в Москве! "Спартак" победил "Зенит"

"Спартак" на своем поле в матче 18-го тура чемпионата России обыграл "Зенит" (3:1).
В первом тайме в составе красно-белых отличились Александр Самедов и Луиз Адриану, у сине-бело-голубых гол на счету Доменико Кришито.
В концовке игры за вторую желтую карточку был удален Фернанду. На 90+8-й минуте окончательный счет установил Марио Пашалич.
Отметим, что до этой встречи последнее поражение в гостях в рамках чемпионата России "Зенит" потерпел 16 апреля в 23-м туре прошлого розыгрыша от "Спартака" (1:2).
Команда Массимо Карреры обошла "Краснодар" и поднялась на четвертое место. Отставание красно-белых от лидирующего "Локомотива" - 8 очков, от идущего вторым "Зенита" - 2, от ЦСКА - 1.
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 3:1 (2:1)
Голы: Самедов, 19 (1:0). Луиз Адриану, 30 (2:0). Кришито, 35 (2:1). Пашалич, 90+8 (3:1).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров (Кутепов, 90+2), Самедов (Зобнин, 46), Глушаков, Фернанду, Луиз Адриану (Пашалич, 76), Промес, Зе Луиш.
"Зенит": Лодыгин, Смольников (Дзюба, 65), Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Краневиттер (Ригони, 35), Паредес, Жирков, Полоз (Дриусси, 79), Кокорин.
Предупреждения: Самедов, 25. Паредес, 25. Глушаков, 45. Зобнин, 69. Фернанду, 79. Ригони, 81. Зе Луиш, 82. Боккетти, 90+7.
Удаление: Фернанду, 85.
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров), Богач (Люберцы), Петросян (Бронницы).
27 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена". 41141 зритель.
Трансляция матча "Спартак" - "Зенит" //
Турнирная таблица чемпионата России
#СпартакЗенит Самедов открывает счет на 19-й минуте! pic.twitter.com/l9ScauSxuB– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 27 ноября 2017 г.
⚽ Шикарно разыграли! Луиз Адриану - 2:0 #СпартакЗенит pic.twitter.com/Dw28fBG8CC– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 27 ноября 2017 г.
Кришито забивает "Спартаку"! И отыгрывает один гол #СпартакЗенит pic.twitter.com/8n2OQj3mql– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 27 ноября 2017 г.
Третий гол "Спартака" в ворота "Зенита". Автор - Пашалич #СпартакЗенит pic.twitter.com/A61QVhQTGH– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 27 ноября 2017 г.
Дополнительная информация
- Александр Самедов
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Луиз Адриану
- Доменико Кришито
- Фернанду Лукас Мартинс
- Массимо Каррера
- Марио Пашалич
Щас спою
Еще не раз е...нем бомжей,мерси боку
22:15
Dreik89
Упёртый русский Странные люди болеют за этот нынешний футбол! Играют нигеры против гринго-аргентинцев, люди с Балкан их разбавляют, Самедов просто чудом затесался на табло - повезло просто, а куча недоделанных болел поливают друг друга грязью в комментах и на стадионе... И Спартак, и Зенит - вроде российские команды, игра то дружеская изначально, зачем гадости писать и говорить? Вот раньше играли москвичи против питерцев, или тбилисцы против киевлян и пр., болельщики взяли пивка, посидели рядом друг с другом, обнялись в конце, пожелали друг другу удачи - и разошлись довольные! Почему сейчас то не так? Злые все стали, как собаки... Зачем так?----достойный комментарий, увы, Советский Союз умер. нынешние реалии, к сожалению.
22:13
m33
Бакланы не останавливайтесь! Продолжайте поднимать настроение!
22:13
Adios Amigos R...
Танцуют фсие!!!!!!!!!!!!!!!
22:13
Mad Butcher
Фестиваль издевательств над бомжедаунами
22:11
Щас спою
Бакланы а где этот зазнайка фурсенко?Или как сосать так вам,а побеждает он
22:11
sakusda
и этот человек собирается тренировать сб.Италии???
22:11
SpaMan
Subulcus Свинки порхают в облаках в розовых очках )) 22:08 --- Не сбавляй градус! А то полыхания затухают
22:11
Упёртый русский
Странные люди болеют за этот нынешний футбол! Играют нигеры против гринго-аргентинцев, люди с Балкан их разбавляют, Самедов просто чудом затесался на табло - повезло просто, а куча недоделанных болел поливают друг друга грязью в комментах и на стадионе... И Спартак, и Зенит - вроде российские команды, игра то дружеская изначально, зачем гадости писать и говорить? Вот раньше играли москвичи против питерцев, или тбилисцы против киевлян и пр., болельщики взяли пивка, посидели рядом друг с другом, обнялись в конце, пожелали друг другу удачи - и разошлись довольные! Почему сейчас то не так? Злые все стали, как собаки... Зачем так?
22:10
nik1981
хрю-хрю-хрю!
22:09
Subulcus
Свинки порхают в облаках в розовых очках ))
22:08
Adios Amigos R...
Thomas_Boy_ Adios Amigos R... __________ Пожалел бы старика. Дрын-па-па он уже не осилит. ================================= Ну тода просто дрын. А па-па уже завтра...По по-пе...))) _________ Ну дрын ему сейчас в самый раз. А вам не завидую. Для болельщиков "Спартака" газ теперь дороже будет. Ляксей Борисыч хоть и развеселый танцор, но мстительный. 22:04 ================ Нам, уральцам, скидка будет, надеюсь...В какчестве моральной компенсации...))
22:08
m33
Зенит безусловно не будет чемпионом. Вообще никаких сомнений в этом после сегодняшнего. Даже в тройку не попадёт. Как не тащил их Мешков, но бомжары оказались настолько мёртвые, что и это не помогло.
22:07
Dreik89
Mad Butcher субулкуса как шалаву все по кругу здесь пускают----- таки и не зря, у него ник созвучен с суккубом, цитирую вики. Суккýб, Суккýбус (от лат. succuba – любовница; succub(āre) – «лежать под» от sub- – под, ниже + cubāre – лежать, покоиться)[1] , вот он и ложится под нас вместе со своей командой.
22:06
Странник-777
Все кто порывается играть со Спартаком в открытый футбол - получают по самые гланды. Черданцев сегодня на обед жаренных бакланов обожрался? Полигры нахваливал аргентинскую маманку. Упивался подкатами. Он блин в курсе, что подкат в штрафной - это следствие дикого пожара в защите? Срали несколько лет на защиту Спартака, а что мы сегодня видели у звинитушек? Слава аллаху, что они нынче не играют в ЛЧ, им бы рвали пукан в каждом матче...
22:06
madwhiteman
Subulcus Не можешь смеяться- поплакай.Самое время
22:06
nik1981
SS-1525-Sergey Так бездарно слить середняку, были почему-то слишком вальяжны в атакующей стадии, ни одного акцентированного удара в створ. И тебя вылечат...
22:06
Швейцарец
Ни Один Спартаковец Никогда не подаст руки "Опущенным" Питерцам!!!..... "Спартак" - СЛАВА!!!! Петербург - Помойная Яма!...... "Спартак" Вытер Грязные Ноги о Город Петра!!!!......
22:05
Thomas_Boy_
Adios Amigos R... __________ Пожалел бы старика. Дрын-па-па он уже не осилит. ================================= Ну тода просто дрын. А па-па уже завтра...По по-пе...))) _________ Ну дрын ему сейчас в самый раз. А вам не завидую. Для болельщиков "Спартака" газ теперь дороже будет. Ляксей Борисыч хоть и развеселый танцор, но мстительный.
22:04
Mad Butcher
бомжи это туалетная бумага
22:04
Adios Amigos R...
Где-то на белом свете, Там, где всегда мороз, Трутся спиной бакланы О земную ось. Мимо плывут столетья, Спят подо льдом моря, Трутся об ось бакланы, Вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла Вертится быстрей земля. Крутят они, стараясь, Вертят земную ось, Чтобы влюблённым раньше Встретиться пришлось. Чтобы однажды утром, Раньше на год иль два Кто-то сказал кому-то Главные слова. Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла Вертится быстрей земля. Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла Вертится быстрей земля. Вслед за весенним ливнем Раньше придёт рассвет, И для двоих счастливых Много-много лет Будут сверкать зарницы, Будут ручьи стонать, Будет туман клубиться Белый, как баклан. Где-то на белом свете, Там, где всегда мороз, Трутся спиной бакланы О земную ось. Мимо плывут столетья, Спят подо льдом моря, Трутся об ось бакланы, Вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла Вертится быстрей земля. Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла Вертится быстрей земля.
22:04
-философ-
Subulcus --------Памперсы смены- бомжи в кювете))))))))
22:04
madwhiteman
:59 Алексей Х Манческу молодец. Правду сказал. Что Зенит доминировал. 21:59 Агонь коммент
22:03
madwhiteman
Dreik89 Ну да паредес маммана краневиттер кришито ригони дриусси Иванович - русские богатыри
22:01
scorps1979
Если ударить зенитовского аргентинца по ноге, по бедру, по корпусу - он хватается за немытое лицо....а если ударить в лицо (когнитивный диссонанс) - он схватится за ногу?
22:01
fronder
Зенит сегодня играл лучше, чем в большинстве матчей, но на этот раз этого оказалось мало, Спартак играет сейчас в более качественный футбол. Вот Джикию ещё одного-двух иметь не помешало бы.
22:01
Subulcus
У красно-белых сектантов защеканов истерика ....))))... Смеяться больше не могу.... )))
22:00
pitersam
Спартак - с победой! Хороший матч.
22:00
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Игра в целом равная, но счет на табло. Чуба, как я и думал все испортил. Как только он вышел все преимущество Зенита начала второго тайма улетучилось. Ну и опять в команде не нашлось лидера ,кто бы мог в конце организовать штурм, тем более появилось численное преимущество, но такого игрока не оказалось.
22:00
m33
Бакланчики, ваши комментарии сегодня читать особенно радостно)))) Они добавляют и без того хорошего настроения!))))) Продолжайте истерику, не останавливайтесь!
22:00