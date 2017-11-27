Суперматч в Москве! "Спартак" победил "Зенит"

"Спартак" на своем поле в матче 18-го тура чемпионата России обыграл "Зенит" (3:1).

В первом тайме в составе красно-белых отличились Александр Самедов и Луиз Адриану, у сине-бело-голубых гол на счету Доменико Кришито.

В концовке игры за вторую желтую карточку был удален Фернанду. На 90+8-й минуте окончательный счет установил Марио Пашалич.

Отметим, что до этой встречи последнее поражение в гостях в рамках чемпионата России "Зенит" потерпел 16 апреля в 23-м туре прошлого розыгрыша от "Спартака" (1:2).

Команда Массимо Карреры обошла "Краснодар" и поднялась на четвертое место. Отставание красно-белых от лидирующего "Локомотива" - 8 очков, от идущего вторым "Зенита" - 2, от ЦСКА - 1.

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18-й тур

"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 3:1 (2:1)

Голы: Самедов, 19 (1:0). Луиз Адриану, 30 (2:0). Кришито, 35 (2:1). Пашалич, 90+8 (3:1).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров (Кутепов, 90+2), Самедов (Зобнин, 46), Глушаков, Фернанду, Луиз Адриану (Пашалич, 76), Промес, Зе Луиш.

"Зенит": Лодыгин, Смольников (Дзюба, 65), Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Краневиттер (Ригони, 35), Паредес, Жирков, Полоз (Дриусси, 79), Кокорин.

Предупреждения: Самедов, 25. Паредес, 25. Глушаков, 45. Зобнин, 69. Фернанду, 79. Ригони, 81. Зе Луиш, 82. Боккетти, 90+7.

Удаление: Фернанду, 85.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров), Богач (Люберцы), Петросян (Бронницы).

27 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена". 41141 зритель.

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит" //

Турнирная таблица чемпионата России