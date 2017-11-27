21:27 | Футбол — РФПЛ

Суперматч в Москве! "Спартак" победил "Зенит"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 3:1. Красно-белые победили сине-бело-голубых. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 3:1. Красно-белые победили сине-бело-голубых. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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"Спартак" на своем поле в матче 18-го тура чемпионата России обыграл "Зенит" (3:1).

 
Понедельник. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Зенит&quot;. 19-я минута. Только что Александр Самедов открыл счет."Спартак" - "Зенит". Голы матча

В первом тайме в составе красно-белых отличились Александр Самедов и Луиз Адриану, у сине-бело-голубых гол на счету Доменико Кришито.

В концовке игры за вторую желтую карточку был удален Фернанду. На 90+8-й минуте окончательный счет установил Марио Пашалич.

Отметим, что до этой встречи последнее поражение в гостях в рамках чемпионата России "Зенит" потерпел 16 апреля в 23-м туре прошлого розыгрыша от "Спартака" (1:2).

Команда Массимо Карреры обошла "Краснодар" и поднялась на четвертое место. Отставание красно-белых от лидирующего "Локомотива" - 8 очков, от идущего вторым "Зенита" - 2, от ЦСКА - 1.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 3:1 (2:1)

Голы: Самедов, 19 (1:0). Луиз Адриану, 30 (2:0). Кришито, 35 (2:1). Пашалич, 90+8 (3:1).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров (Кутепов, 90+2), Самедов (Зобнин, 46), Глушаков, Фернанду, Луиз Адриану (Пашалич, 76), Промес, Зе Луиш.

"Зенит": Лодыгин, Смольников (Дзюба, 65), Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Краневиттер (Ригони, 35), Паредес, Жирков, Полоз (Дриусси, 79), Кокорин.

Предупреждения: Самедов, 25. Паредес, 25. Глушаков, 45. Зобнин, 69. Фернанду, 79. Ригони, 81. Зе Луиш, 82. Боккетти, 90+7.

Удаление: Фернанду, 85.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров), Богач (Люберцы), Петросян (Бронницы).

27 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена". 41141 зритель.

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит" //
Турнирная таблица чемпионата России

 

Спартак М - Зенит

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (212)
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Щас спою

Еще не раз е...нем бомжей,мерси боку

22:15

Dreik89

Упёртый русский Странные люди болеют за этот нынешний футбол! Играют нигеры против гринго-аргентинцев, люди с Балкан их разбавляют, Самедов просто чудом затесался на табло - повезло просто, а куча недоделанных болел поливают друг друга грязью в комментах и на стадионе... И Спартак, и Зенит - вроде российские команды, игра то дружеская изначально, зачем гадости писать и говорить? Вот раньше играли москвичи против питерцев, или тбилисцы против киевлян и пр., болельщики взяли пивка, посидели рядом друг с другом, обнялись в конце, пожелали друг другу удачи - и разошлись довольные! Почему сейчас то не так? Злые все стали, как собаки... Зачем так?----достойный комментарий, увы, Советский Союз умер. нынешние реалии, к сожалению.

22:13

m33

Бакланы не останавливайтесь! Продолжайте поднимать настроение!

22:13

Adios Amigos R...

Танцуют фсие!!!!!!!!!!!!!!!

22:13

Mad Butcher

Фестиваль издевательств над бомжедаунами

22:11

Щас спою

Бакланы а где этот зазнайка фурсенко?Или как сосать так вам,а побеждает он

22:11

sakusda

и этот человек собирается тренировать сб.Италии???

22:11

SpaMan

Subulcus Свинки порхают в облаках в розовых очках )) 22:08 --- Не сбавляй градус! А то полыхания затухают

22:11

Упёртый русский

Странные люди болеют за этот нынешний футбол! Играют нигеры против гринго-аргентинцев, люди с Балкан их разбавляют, Самедов просто чудом затесался на табло - повезло просто, а куча недоделанных болел поливают друг друга грязью в комментах и на стадионе... И Спартак, и Зенит - вроде российские команды, игра то дружеская изначально, зачем гадости писать и говорить? Вот раньше играли москвичи против питерцев, или тбилисцы против киевлян и пр., болельщики взяли пивка, посидели рядом друг с другом, обнялись в конце, пожелали друг другу удачи - и разошлись довольные! Почему сейчас то не так? Злые все стали, как собаки... Зачем так?

22:10

nik1981

хрю-хрю-хрю!

22:09

Subulcus

Свинки порхают в облаках в розовых очках ))

22:08

Adios Amigos R...

Thomas_Boy_ Adios Amigos R... __________ Пожалел бы старика. Дрын-па-па он уже не осилит. ================================= Ну тода просто дрын. А па-па уже завтра...По по-пе...))) _________ Ну дрын ему сейчас в самый раз. А вам не завидую. Для болельщиков "Спартака" газ теперь дороже будет. Ляксей Борисыч хоть и развеселый танцор, но мстительный. 22:04 ================ Нам, уральцам, скидка будет, надеюсь...В какчестве моральной компенсации...))

22:08

m33

Зенит безусловно не будет чемпионом. Вообще никаких сомнений в этом после сегодняшнего. Даже в тройку не попадёт. Как не тащил их Мешков, но бомжары оказались настолько мёртвые, что и это не помогло.

22:07

Dreik89

Mad Butcher субулкуса как шалаву все по кругу здесь пускают----- таки и не зря, у него ник созвучен с суккубом, цитирую вики. Сукк&#253;б, Сукк&#253;бус (от лат. succuba – любовница; succub(&#257;re) – «лежать под» от sub- – под, ниже + cub&#257;re – лежать, покоиться)[1] , вот он и ложится под нас вместе со своей командой.

22:06

Странник-777

Все кто порывается играть со Спартаком в открытый футбол - получают по самые гланды. Черданцев сегодня на обед жаренных бакланов обожрался? Полигры нахваливал аргентинскую маманку. Упивался подкатами. Он блин в курсе, что подкат в штрафной - это следствие дикого пожара в защите? Срали несколько лет на защиту Спартака, а что мы сегодня видели у звинитушек? Слава аллаху, что они нынче не играют в ЛЧ, им бы рвали пукан в каждом матче...

22:06

madwhiteman

Subulcus Не можешь смеяться- поплакай.Самое время

22:06

nik1981

SS-1525-Sergey Так бездарно слить середняку, были почему-то слишком вальяжны в атакующей стадии, ни одного акцентированного удара в створ. И тебя вылечат...

22:06

Швейцарец

Ни Один Спартаковец Никогда не подаст руки "Опущенным" Питерцам!!!..... "Спартак" - СЛАВА!!!! Петербург - Помойная Яма!...... "Спартак" Вытер Грязные Ноги о Город Петра!!!!......

22:05

Thomas_Boy_

Adios Amigos R... __________ Пожалел бы старика. Дрын-па-па он уже не осилит. ================================= Ну тода просто дрын. А па-па уже завтра...По по-пе...))) _________ Ну дрын ему сейчас в самый раз. А вам не завидую. Для болельщиков "Спартака" газ теперь дороже будет. Ляксей Борисыч хоть и развеселый танцор, но мстительный.

22:04

Mad Butcher

бомжи это туалетная бумага

22:04

Adios Amigos R...

Где-то на белом свете, Там, где всегда мороз, Трутся спиной бакланы О земную ось. Мимо плывут столетья, Спят подо льдом моря, Трутся об ось бакланы, Вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла Вертится быстрей земля. Крутят они, стараясь, Вертят земную ось, Чтобы влюблённым раньше Встретиться пришлось. Чтобы однажды утром, Раньше на год иль два Кто-то сказал кому-то Главные слова. Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла Вертится быстрей земля. Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла Вертится быстрей земля. Вслед за весенним ливнем Раньше придёт рассвет, И для двоих счастливых Много-много лет Будут сверкать зарницы, Будут ручьи стонать, Будет туман клубиться Белый, как баклан. Где-то на белом свете, Там, где всегда мороз, Трутся спиной бакланы О земную ось. Мимо плывут столетья, Спят подо льдом моря, Трутся об ось бакланы, Вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла Вертится быстрей земля. Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла Вертится быстрей земля.

22:04

-философ-

Subulcus --------Памперсы смены- бомжи в кювете))))))))

22:04

madwhiteman

:59 Алексей Х Манческу молодец. Правду сказал. Что Зенит доминировал. 21:59 Агонь коммент

22:03

madwhiteman

Dreik89 Ну да паредес маммана краневиттер кришито ригони дриусси Иванович - русские богатыри

22:01

scorps1979

Если ударить зенитовского аргентинца по ноге, по бедру, по корпусу - он хватается за немытое лицо....а если ударить в лицо (когнитивный диссонанс) - он схватится за ногу?

22:01

fronder

Зенит сегодня играл лучше, чем в большинстве матчей, но на этот раз этого оказалось мало, Спартак играет сейчас в более качественный футбол. Вот Джикию ещё одного-двух иметь не помешало бы.

22:01

Subulcus

У красно-белых сектантов защеканов истерика ....))))... Смеяться больше не могу.... )))

22:00

pitersam

Спартак - с победой! Хороший матч.

22:00

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Игра в целом равная, но счет на табло. Чуба, как я и думал все испортил. Как только он вышел все преимущество Зенита начала второго тайма улетучилось. Ну и опять в команде не нашлось лидера ,кто бы мог в конце организовать штурм, тем более появилось численное преимущество, но такого игрока не оказалось.

22:00

m33

Бакланчики, ваши комментарии сегодня читать особенно радостно)))) Они добавляют и без того хорошего настроения!))))) Продолжайте истерику, не останавливайтесь!

22:00