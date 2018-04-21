Супергол Нобоа в ворота "Ростова". Видео

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России с "Ростовом". Эквадорец отличился на 40-й минуте, пробив в одно касание слета из-за пределов штрафной в левую девятку.
21 апреля 2018 г.
Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России с "Ростовом". Эквадорец отличился на 40-й минуте, пробив в одно касание слета из-за пределов штрафной в левую девятку.
21 апреля 2018 г.
Galapagos
НОРМАС ПОЛОЖИЛ
18:19 21 апреля
Ment Ali
Нобоа привет Манчини передал...)
17:56 21 апреля
Платошкин Андрей
Очень хороший гол. Такие должны быть в десятке лучших по итогам чемпионата.
17:37 21 апреля
Subulcus
Хорошо зашло.. красиво =))
17:30 21 апреля