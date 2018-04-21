17:26 21 апреля | Футбол — РФПЛ

Супергол Нобоа в ворота "Ростова". Видео

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Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России с "Ростовом". Эквадорец отличился на 40-й минуте, пробив в одно касание слета из-за пределов штрафной в левую девятку. 

Рубин - Ростов

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Galapagos

НОРМАС ПОЛОЖИЛ

18:19 21 апреля

Ment Ali

Нобоа привет Манчини передал...)

17:56 21 апреля

Платошкин Андрей

Очень хороший гол. Такие должны быть в десятке лучших по итогам чемпионата.

17:37 21 апреля

Subulcus

Хорошо зашло.. красиво =))

17:30 21 апреля

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