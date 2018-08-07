Суперфорвард - конкурент Смолова за переход в "Локо". Кто он?

По информации "СЭ", "Локомотив" проявляет интерес к 30-летнему французскому форварду Антони Модесту.

Кандидатура форварда китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (того самого, где до недавнего перехода в дортмундскую "Боруссию" играл Аксель Витсель) обсуждалась на вчерашнем заседании трансферного комитета "Локомотива".

Переедет ли Антони МОДЕСТ из Китая в "Локо"? Фото AFP

Футболист (рост – 1,87 м) за карьеру выступал в ряде французских ("Ницца", "Анже", "Бордо" и "Бастия"), немецких ("Хоффенхайм" и "Кельн") клубах. В Англии Модест некоторое время играл в "Блэкберне". Модест – кандидатура спортивного директора "Локо" Эрика Штоффельсхауса.

Лучший сезон Модеста – 2016/17, когда в "Кельне" в 34 матчах он забил 25 голов, годом ранее в 34 играх на его счету 15 голов. Всего же на счету Модеста, по данным transfermarkt.de, в 357 играх в профессиональных клубах 141 гол.

Как уже сообщал "СЭ", "Локо" на трансферном комитете определил Федора Смолова как приоритетную цель среди форвардов – кандидатов. Не исключен, впрочем, вариант, при котором в случае срыва переговоров по нападающему "Краснодара" железнодорожники сделают выбор в пользу Антони Модеста. Его трансферную стоимость ресурс transfermarkt.de оценивает в 16 миллионов евро.