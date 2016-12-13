"Суонси" и "Саутгемптон" поспорят с "Эвертоном" за Дзагоева

"Суонси" и "Саутгемптон" готовы вступить в борьбу с "Эвертоном" за полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, сообщает Daily Mail. Ранее отмечалось, что для "ирисок" приобретение российского футболиста является приоритетной целью. Спортивный директор ливерпульского клуба специально посетил матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – ЦСКА (3:1) для просмотра Дзагоева, в котором тот отметился забитым мячом.
26-летний полузащитник провел за ЦСКА 284 матча, забил 62 мяча и отдал 78 голевых передач. Сайт transfermarkt.de утверждает, что контракт Дзагоева с красно-синими рассчитан до 30 июня 2019 года, а его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
super_bear
Саутгемптон выглядит наилучшим вариантом, место в старте более-менее будет обеспечено.
21:54
serzheo
Интересно, кто реальный покупатель? Ради кого вся эта мышиная возня?
21:18
Отжогин
В споре за него победит тот, у кого скамейка запасных недостаточно отполирована.
21:06
Levbereg
Алана могут поломать в Англии. Испания наверно лучший был бы вариант.ЕСли выбирать из трех вышеуказанных клубов- Эвертон.
20:57
Гаттузо зол!
....кинут на камень-ножницы-бумага.
20:56
Бармалей3000
Сомнительно, что получится
20:53
shpasic
15 миллионов, хаха)
20:48
Mark Krass
утятина
20:39
Helicopter
В какую ещё дыру засватают?
20:16
ravilius777
план Звенита продайте в Эвертон. а мы выкупим... НЕ ПРОЙДЕТ
20:06
onlywhitespartak
А в тоге он в конюшне останется )) единственный футболист из наших который сейчас может заиграть в Европе это смолов
19:53