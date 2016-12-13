19:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Суонси" и "Саутгемптон" поспорят с "Эвертоном" за Дзагоева

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"Суонси" и "Саутгемптон" готовы вступить в борьбу с "Эвертоном" за полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, сообщает Daily Mail. Ранее отмечалось, что для "ирисок" приобретение российского футболиста является приоритетной целью. Спортивный директор ливерпульского клуба специально посетил матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" ЦСКА (3:1) для просмотра Дзагоева, в котором тот отметился забитым мячом.

26-летний полузащитник провел за ЦСКА 284 матча, забил 62 мяча и отдал 78 голевых передач. Сайт transfermarkt.de утверждает, что контракт Дзагоева с красно-синими рассчитан до 30 июня 2019 года, а его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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super_bear

Саутгемптон выглядит наилучшим вариантом, место в старте более-менее будет обеспечено.

21:54

serzheo

Интересно, кто реальный покупатель? Ради кого вся эта мышиная возня?

21:18

Отжогин

В споре за него победит тот, у кого скамейка запасных недостаточно отполирована.

21:06

Levbereg

Алана могут поломать в Англии. Испания наверно лучший был бы вариант.ЕСли выбирать из трех вышеуказанных клубов- Эвертон.

20:57

Гаттузо зол!

....кинут на камень-ножницы-бумага.

20:56

Бармалей3000

Сомнительно, что получится

20:53

shpasic

15 миллионов, хаха)

20:48

Mark Krass

утятина

20:39

Helicopter

В какую ещё дыру засватают?

20:16

ravilius777

план Звенита продайте в Эвертон. а мы выкупим... НЕ ПРОЙДЕТ

20:06

onlywhitespartak

А в тоге он в конюшне останется )) единственный футболист из наших который сейчас может заиграть в Европе это смолов

19:53

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