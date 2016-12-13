"Суонси" и "Саутгемптон" поспорят с "Эвертоном" за Дзагоева

"Суонси" и "Саутгемптон" готовы вступить в борьбу с "Эвертоном" за полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, сообщает Daily Mail. Ранее отмечалось, что для "ирисок" приобретение российского футболиста является приоритетной целью. Спортивный директор ливерпульского клуба специально посетил матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – ЦСКА (3:1) для просмотра Дзагоева, в котором тот отметился забитым мячом.

26-летний полузащитник провел за ЦСКА 284 матча, забил 62 мяча и отдал 78 голевых передач. Сайт transfermarkt.de утверждает, что контракт Дзагоева с красно-синими рассчитан до 30 июня 2019 года, а его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.