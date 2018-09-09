13:01 | Футбол — РПЛ

Сумасшествие "на Дзюбе". Безумные очереди!

Болельщик на автограф-сессии Артема Дзюбы. Фото "СЭ"
Болельщик на автограф-сессии Артема Дзюбы. Фото "СЭ"
Обсудить
3

В центре Москвы в воскресенье пройдет автограф-сессия форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы в магазине одного из известных брендов. Мероприятие вызвало большой ажиотаж: за час до начала на улице выстроилась солидная очередь порядка 300-400 человек.

В основном, в очереди находится молодежь, часть людей - в атрибутике "Зенита". Прохожие периодически интересуются причиной столпотворения, и, узнав, что это не очередь за новыми кроссовками,  также встают в нее. (Александр Рогулев) 

 

Ранее Дзюба покинул расположение национальной команды из-за травмы. Он не поможет сборной в товарищеском матче против Чехии 10 сентября.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

Обсудить
3
Материалы других СМИ