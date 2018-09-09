Сумасшествие "на Дзюбе". Безумные очереди!

В центре Москвы в воскресенье пройдет автограф-сессия форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы в магазине одного из известных брендов. Мероприятие вызвало большой ажиотаж: за час до начала на улице выстроилась солидная очередь порядка 300-400 человек.

В основном, в очереди находится молодежь, часть людей - в атрибутике "Зенита". Прохожие периодически интересуются причиной столпотворения, и, узнав, что это не очередь за новыми кроссовками, также встают в нее. (Александр Рогулев)

Нет, это не новая коллекция кроссовок, просто приехал Артем Дзюба pic.twitter.com/pghDSxRBHO – Александр Рогулев (@a_rogulev) 9 сентября 2018 г.

Ранее Дзюба покинул расположение национальной команды из-за травмы. Он не поможет сборной в товарищеском матче против Чехии 10 сентября.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)