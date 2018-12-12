Сумасшедший гол Педро Роши перед игрой с "Вильярреалом". Видео

Нападающий "Спартака" Педро Роша на тренировке команды перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала" забил гол ножницами в падении. Мяч с отскоком от газона попал точно в угол. Напомним, что красно-белые готовятся к игре в Испании.
Матч "Вильярреал" – "Спартак" состоится 13 декабря в Испании, начало – в 20.55 по московскому времени.
Разбег, прыжок, удар... ⚽️⚽️⚽️!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 декабря 2018 г.
😏 Эффектный гол от Педро @roocha_94 Роши!#Спартак #Spartak pic.twitter.com/BoQ5K4budp
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