Сумасшедший гол Галиулина в ворота "Анжи"

Полузащитник "Тосно" Вагиз Галиулин сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России против "Анжи" – 2:2. Хавбек отличился на 63-й минуте после потрясающего удара из-за пределов штрафной в "девятку" ворот Александра Будакова.

Трансляция матча "Тосно" – "Анжи"