Сумасшедший гол Галиулина в ворота "Анжи"

Полузащитник "Тосно" Вагиз Галиулин сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России против "Анжи" – 2:2. Хавбек отличился на 63-й минуте после потрясающего удара из-за пределов штрафной в "девятку" ворот Александра Будакова.
Трансляция матча "Тосно" – "Анжи"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #ТосноАнжи 2:2 63' Вагиз Галиулин pic.twitter.com/iqOO4jwJI2– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
Жорик Вартанов
какой он ваш???? узбек он, а то наш наш))) нет у вас никого, один Леня Слуцкий ваш)
16:17
Cheremis57
Браво! Наверняка будет голом тура!! Жив ещё футбол в России!!!
15:45
serzheo
Супер! А вы все, Месси, Месси.... У нас своих хватает.
15:41
tabs
Наши тоже так могут, оказывается...
15:39
DISP13
Красава!
15:36