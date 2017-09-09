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15:23 | Футбол — РФПЛ

Сумасшедший гол Галиулина в ворота "Анжи"

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Полузащитник "Тосно" Вагиз Галиулин сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России против "Анжи" – 2:2. Хавбек отличился на 63-й минуте после потрясающего удара из-за пределов штрафной в "девятку" ворот Александра Будакова.

Трансляция матча "Тосно" – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Жорик Вартанов

какой он ваш???? узбек он, а то наш наш))) нет у вас никого, один Леня Слуцкий ваш)

16:17

Cheremis57

Браво! Наверняка будет голом тура!! Жив ещё футбол в России!!!

15:45

serzheo

Супер! А вы все, Месси, Месси.... У нас своих хватает.

15:41

tabs

Наши тоже так могут, оказывается...

15:39

DISP13

Красава!

15:36