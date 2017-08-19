Сумасшедший гол Фернандеша в ворота "Спартака"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забил четвертый мяч своей команды в игре 7-го тура чемпионата России против "Спартака" – 4:2. Португалец отличился в компенсированное ко второму тайму время после фантастического удара из-за пределов штрафной.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"