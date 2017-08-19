19:22 | Футбол — РФПЛ

Сумасшедший гол Фернандеша в ворота "Спартака"

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Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забил четвертый мяч своей команды в игре 7-го тура чемпионата России против "Спартака" – 4:2. Португалец отличился в компенсированное ко второму тайму время после фантастического удара из-за пределов штрафной.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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tarkys

Селихов, Селихов, есть ведь шанс, или непонятки какие то

19:45

novic

Гол голом, но Фернандеш должен был переводить мяч, выводя партнера один на один. Хорошо, конечно что забил ( Селихов ), но сыграл до этого неправильно.

19:36

defender_8

Карерра расрялся. Селихов не способен превзойти Реброва. Последние два гола на совести вратаря

19:34

ustin007

Привет Селихову!!

19:29