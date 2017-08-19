Сумасшедший гол Фернандеша в ворота "Спартака"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забил четвертый мяч своей команды в игре 7-го тура чемпионата России против "Спартака" – 4:2. Португалец отличился в компенсированное ко второму тайму время после фантастического удара из-за пределов штрафной.
Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #СпартакЛоко 2:4 90+1' Мануэл Фернандеш pic.twitter.com/uihxDkgoSe– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
tarkys
Селихов, Селихов, есть ведь шанс, или непонятки какие то
19:45
novic
Гол голом, но Фернандеш должен был переводить мяч, выводя партнера один на один. Хорошо, конечно что забил ( Селихов ), но сыграл до этого неправильно.
19:36
defender_8
Карерра расрялся. Селихов не способен превзойти Реброва. Последние два гола на совести вратаря
19:34
ustin007
Привет Селихову!!
19:29