Сульшер предложил ЦСКА нападающего

Главный тренер "Мольде" и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер в интервью пресс-службе ЦСКА признался, что ждал от армейцев выхода из группы в Лиге чемпионов в этом сезоне. Также он порекомендовал присмотреться к одному из его подопечных – форварду Эллингу Холланду.

– Я смотрел матчи ЦСКА и "МЮ" в этом сезоне, когда вы проиграли 1:4 и 1:2, – сказал Сульшер. – Очевидно, что "Манчестер Юнайтед" – одна из лучших команд Европы. Но, пожалуй, я ожидал, что ЦСКА удастся обойти в группе "Базель". Но часто в футболе все решают мелочи.

– Известно, что вы хорошо дружите с Роем Кином. При этом, по иронии судьбы, за вашу команду играет Эллинг Холланд – сын Альфи Инге Холланда, чью карьеру Кин чуть не сломал прыжком в ноги. Младший Холланд – довольно крепкий парень. Не думаете, что однажды он попросит у вас телефон Кина?

– Знаете, Эллинг однажды будет топ-форвардом. Так что если ЦСКА нужен форвард, присмотритесь к нему. Он будет отличным игроком. А что касается того эпизода, то я говорил и с Роем, и с Холландами. Это просто один из таких эпизодов. Что поделать, футбол – эмоциональная игра. К счастью, с Альфи все обошлось, не думаю, что он затаил обиду.