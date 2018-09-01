Сулейманов принес "Краснодару" победу над "Локомотивом", Смолов получил травму

"Краснодар" в домашнем матче 6-го тура РПЛ вырвал победу над "Локомотивом" (2:1).
Три очка хозяевам в добавленное время принес Магомед-Шапи Сулейманов. В прошлом туре 18-летний форвард принес "Краснодару" ничью в игре с "Оренбургом" (1:1), забив на 88-й минуте.
В первом тайме на гол с пенальти "железнодорожника" Мануэла Фернандеша ответил Вандерсон Масиэл.
В начале второго форвард москвичей, экс-игрок "быков" Федор Смолов получил травму и был заменен под свист болельщиков.
"Краснодар" с 10 очками поднялся на четвертое место, "Локомотив" (7 очков) – седьмой.
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6-й тур
"Краснодар" – "Локомотив" (Москва) – 2:1 (1:1)
Голы: Фернандеш, 33 – с пенальти (0:1). Вандерсон Масиэл, 39 (1:1). Сулейманов, 90+4 (2:1).
"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Каборе, Газинский (Сулейманов, 76), Мамаев (Шишкин, 82), Вандерсон Масиэл (Куэва, 76), И.Игнатьев, Классон.
"Локомотив" (Москва): Гильерме, В.Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Фарфан (Эдер, 79), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Баринов, 76), Фернандеш, Смолов (Ант.Миранчук, 57).
Предупреждения: Мамаев, 53. Вандерсон Масиэл, 60. Спаич, 67. Рамирес, 87.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).
1 сентября. Краснодар. Стадион "Краснодар". 25714 зрителей
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