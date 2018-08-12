Сухая серия "Локомотива". Впервые в российской истории чемпион не забил в трех турах на старте

В первых трех турах премьер-лиги-2018/19 "Локомотив" набрал два очка. Это худший старт для действующего чемпиона в российской истории. Без побед три первых матча ранее проводил только ЦСКА-2004, завершивший все три встречи вничью.
Кроме того, "Локо" стал первым чемпионом, которому не удалось забить на этом отрезке. По два мяча было в активе ЦСКА-2004 и "Локомотива"-2005. (Кирилл БУРДАКОВ)
Худшие результаты действующих чемпионов после трех туров
|
Сезон
|
Чемпион
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2018/19
|
Локомотив
|
0
|
2
|
1
|
0-1
|
2
|
2004
|
ЦСКА
|
0
|
3
|
0
|
2-2
|
3
|
2008
|
Зенит
|
1
|
1
|
1
|
3-3
|
4
|
2003
|
Локомотив
|
1
|
1
|
1
|
4-4
|
4
|
1998
|
Спартак
|
1
|
1
|
1
|
4-3
|
4
|
2005
|
Локомотив
|
1
|
2
|
0
|
2-0
|
5
|
2017/18
|
Спартак
|
1
|
2
|
0
|
4-2
|
5
|
2009
|
Рубин
|
1
|
2
|
0
|
3-0
|
5
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам