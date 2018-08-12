Сухая серия "Локомотива". Впервые в российской истории чемпион не забил в трех турах на старте

В первых трех турах премьер-лиги-2018/19 "Локомотив" набрал два очка. Это худший старт для действующего чемпиона в российской истории. Без побед три первых матча ранее проводил только ЦСКА-2004, завершивший все три встречи вничью.

Кроме того, "Локо" стал первым чемпионом, которому не удалось забить на этом отрезке. По два мяча было в активе ЦСКА-2004 и "Локомотива"-2005. (Кирилл БУРДАКОВ)

Худшие результаты действующих чемпионов после трех туров

Сезон Чемпион В Н П М О 2018/19 Локомотив 0 2 1 0-1 2 2004 ЦСКА 0 3 0 2-2 3 2008 Зенит 1 1 1 3-3 4 2003 Локомотив 1 1 1 4-4 4 1998 Спартак 1 1 1 4-3 4 2005 Локомотив 1 2 0 2-0 5 2017/18 Спартак 1 2 0 4-2 5 2009 Рубин 1 2 0 3-0 5

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам