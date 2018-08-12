16:20 | Футбол — РПЛ

Сухая серия "Локомотива". Впервые в российской истории чемпион не забил в трех турах на старте


В первых трех турах премьер-лиги-2018/19 "Локомотив" набрал два очка. Это худший старт для действующего чемпиона в российской истории. Без побед три первых матча ранее проводил только ЦСКА-2004, завершивший все три встречи вничью.

Кроме того, "Локо" стал первым чемпионом, которому не удалось забить на этом отрезке. По два мяча было в активе ЦСКА-2004 и "Локомотива"-2005. (Кирилл БУРДАКОВ)

Худшие результаты действующих чемпионов после трех туров

Сезон

Чемпион

В

Н

П

М

О

2018/19

Локомотив

0

2

1

0-1

2

2004

ЦСКА

0

3

0

2-2

3

2008

Зенит

1

1

1

3-3

4

2003

Локомотив

1

1

1

4-4

4

1998

Спартак

1

1

1

4-3

4

2005

Локомотив

1

2

0

2-0

5

2017/18

Спартак

1

2

0

4-2

5

2009

Рубин

1

2

0

3-0

5

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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