Судьям разрешили получать больше "двоек"

Как стало известно "СЭ", на этой неделе изменены условия перевода арбитров из категории "Про" в категорию "А" и перевода их из премьер-лиги в первый дивизион. Еще недавно департамент судейства и инспектирования РФС установил правило, при котором судьи, получавшие в двух играх весенней части чемпионата России неудовлетворительные оценки 7,9 балла и ниже, переставали работать на играх премьер-лиги и главным образом обслуживали матчи в первом дивизионе. Первым, кто ощутил на себе новшество, стал Виталий Мешков, который был переведен в категорию "А" особым распоряжением – "в связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства".

Теперь критерий "низкого уровня судейства" несколько изменен. Для понижения в ранге нужно плохо работать не на двух, а на трех играх – то есть получить три "двойки". О причинах такого решения можно только догадываться. Возможно, в ДСИ опасаются, что вслед за Мешковым премьер-лигу могут покинуть слишком много арбитров и некого будет назначать на оставшиеся туры чемпионата. По нашим данным, на "двойках" "висели" пять или шесть судей, включая Михаила Вилкова, Сергея Лапочкина и Александра Егорова.