"Судья постоянно свистел и был главным действующим лицом". Мусаев - о своем удалении

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после поражения от "Ахмата" (0:1) в матче 11-го тура премьер-лиги рассказал о причинах своего удаления, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Главный судья игры Виталий Мешков попросил тренера покинуть техническую зону за споры по ходу второго тайма.

- Получился медленный первый тайм, было много подач с фланга со статического положения, сопернику это было удобно, - отметил Мусаев. - Мало атаковали через центр. Тот футбол, который у нас получается обычно, мы не показали. Медленный переход из оборону в атаку. Во втором тайм играли лучше, но пропустили нелепый мяч. В целом, расстраивает то, что не показали свой уровень футбола.

- За что вас удалили из технической зоны?

- Судья постоянно свистел, каждое единоборство, каждый стык. В Европе так не судят. Судья был главным действующим лицом. Игра замедлялась, это было на руку "Ахмату". Я сказал об этом помощнику. Меня удалили.

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