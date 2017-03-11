Судья ошибся, когда ЦСКА забил третий гол

На 44-й минуте матча 19-го тура чемпионата России ЦСКА – "Томь", когда красно-синие забили третий мяч, ошибся первый ассистент Вячеслав Семенов, занявший неправильную позицию. В результате того, что судья-помощник отстал на два-три метра, он не мог верно оценить положение Ионова относительно защитника томской команды.
Между тем, видеозапись свидетельствует, что автор гола немного забежал за линию офсайда. Значит, следовало зафиксировать положение "вне игры" и остановить матч. Вместо этого арбитр Кирилл Левников, не получив сигнал от Семенова, продолжил встречу и засчитал взятие ворот "Томи". (Александр БОБРОВ)
Г⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #ЦСКАТомь 3:0 44' Алексей Ионов pic.twitter.com/mKkcVJmbNH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 11 марта 2017 г.
marksan
Клоун Бобров и клоуны-комментаторы! Сказано спартаковское СЭ!
16:22
Ботаникум
ГВК на "коне"!!!
16:21
SPFAN
Ну хоть сегодня кони ныть не будут.
16:20
Vastich
сломал игру. гад такой...
16:18
Вопреки
Вы же помните истерику Гинера и Ганчаренко после прошлого тура, что им ломают игру - вот вам и результат. Да, впрочем, чему удивляться, если Будогосский и Бутенко на Исполкоме и после либезили перед цсковским решалой, а потом и в СМИ всех убеждали в конструктивности гинеровских претензий. НИЧЕГО не меняется... и НЕ ИЗМЕНИТСЯ, да, господин МУТКО ?
16:17
CanagliaVova
По привычке в пользу кабинетных
16:15
Константин Срулевич Наумов
Да, примерно полметра офсайд.
16:13
Cheremis57
Когда смотрел записи забитых мячей, то тоже подумал о офсайде. Значит всего лишь 3-0. Слабенько для чемпиона!
16:12
Нубяшка
да ктобы сомневался. это ж томь.
16:12
изсибири
Гинер всё купил!? )
16:12
совва
переиграть надо)))
16:11
alexk78
Сломал игру Томи(
16:10