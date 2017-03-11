Судья ошибся, когда ЦСКА забил третий гол

На 44-й минуте матча 19-го тура чемпионата России ЦСКА – "Томь", когда красно-синие забили третий мяч, ошибся первый ассистент Вячеслав Семенов, занявший неправильную позицию. В результате того, что судья-помощник отстал на два-три метра, он не мог верно оценить положение Ионова относительно защитника томской команды.

Между тем, видеозапись свидетельствует, что автор гола немного забежал за линию офсайда. Значит, следовало зафиксировать положение "вне игры" и остановить матч. Вместо этого арбитр Кирилл Левников, не получив сигнал от Семенова, продолжил встречу и засчитал взятие ворот "Томи". (Александр БОБРОВ)