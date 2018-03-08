Судья матча "Зенит" - "Амкар" обслужит встречу ФНЛ

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 28-го тура первенства ФНЛ, которые пройдут 16 и 17 марта, информирует официальный сайт турнира. Встреча "Тамбов" – "Луч-Энергия" доверена 39-летнему Владимиру Сельдякову из Балашихи. Напомним, на прошлой неделе он обсуживал матч 21-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Амкар"​ (0:0).

16 марта, пятница

Динамо-СПб – Химки: Максим Чембулатов (Кострома) – Андрей Гурбанов (Краснодар), Рустам Равилов (Саранск); инспектор – Алексей Монахов (Москва).

17 марта, суббота

Тамбов – Луч-Энергия: Владимир Сельдяков (Балашиха) – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Московская область); инспектор – Николай Объедков (Санкт-Петербург).

Сибирь – Крылья Советов: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) – Ринат Деушев (Москва), Дмитрий Серебряков (Московская область); инспектор – Сергей Рощин (Кисловодск); делегат – Яков Брегман (Москва).

Тюмень – Томь: Кирилл Левников (Санкт-Петербург) – Роман Милюченко (Санкт-Петербург), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор – Олег Лонский (Смоленск); делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург).

Оренбург – Олимпиец: Павел Кукуян (Сочи) – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Андрей Иванов (Кострома); делегат – Вадим Ильин (Москва).

Шинник – Волгарь: Игорь Панин (Дмитров) – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Грозный); инспектор – Сергей Андреев (Новосибирск).

Енисей – Факел: Михаил Вилков (Нижний Новгород) – Наиль Сейфетдинов (Казань), Артур Зайнагутдинов (Уфа); инспектор – Александр Костин (Московская область); делегат – Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).

Балтика – Ротор-Волгоград: Сергей Куликов (Саранск) – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор – Юрий Куница (Краснодар); делегат – Петр Петухов (Москва).

Спартак-2 – Кубань: Евгений Кукуляк (Калуга) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Роман Лихачев (Екатеринбург); инспектор – Борис Калюский (Красноярск); делегат – Иван Егоров (Москва).

Зенит-2 – Авангард: Дмитрий Недвижай (Ставрополь), Сергей Каруненко (Воронеж), Алексей Линкин (Воронеж); инспектор – Алексей Резников (Ярославль); делегат – Владислав Ходеев (Воронеж).