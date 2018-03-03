18:40 3 марта | Футбол — РФПЛ

"Судья - лучший". Манчини повторил это несколько раз

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) остался недоволен работой арбитра Владимира Сельдякова. Специалист в ответ на вопросы корреспондента все время повторял: "Сегодняшний арбитр - лучший".

 
Суббота. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Амкар&quot; - 0:0. Главный арбитр матча Владимир СЕЛЬДЯКОВ.Судейство в Петербурге - катастрофа? С Манчини можно согласиться

- Почему игра так часто прерывалась из-за споров с арбитром? - спросили Манчини в эфире телеканала "Наш футбол".

- Сегодняшний судья  – лучший.

- Если говорить о футболе, почему "Зениту" не удалось вскрыть оборону "Амкара"?

- Судья - самый лучший.

- А если говорить о футболе, что можете сказать по игре или у вас слова только о судье?

Сегодняшний арбитр – лучший. Лучший в Европе и, пожалуй, в мире. Лучший в России - однозначно, сто процентов.

Напомним, что Сельдяков в этом матче принял несколько спорных решений. Арбитр удалил игроков "Зенита" Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также показал вторую желтую карточку защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.

Зенит - Амкар

 

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КОММЕНТАРИИ (22)
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SP2

Ну Манчини-то все эти московские приемчики видит. Глупо думать, что для Манчини это будет незаметно. Это у нас все привыкли к таким "судьям" и стилю... а чего все так всполошились-то от ответов Манчини? Себя и свой стиль в судье узнали?

20:09 3 марта

redgy

то есть ошибаться в пользу самого богатого и напичканного дорогими легионерами с топтренером это нормально, а стоит ошибиться против, все - виноват один судья, а не эти дедушки в татушках и с тросточками...

19:57 3 марта

James Gang

Неслабо Манчини бомбануло...

19:42 3 марта

вэняляйнэн

Или Зенит специально таких тренеров из заграниц привозит, которые постоянно на судей жалуются, или .... Но этого не может быть. Вы же понимаете.

19:40 3 марта

Alexthegreat31

Только на себя пенять, хоть бы один момент создали, хоть бы раз вратарь Амкара выручил, ни одного внятного удара в створ

19:30 3 марта

Роман72

Когда Манчини в зенит приходил, руководство ему обещало что команда в каждом матче будет халявный пенальти иметь и удаление у соперников. А тут! Посмели удалить Неприкасаемого! Кришито! Теперь New Плаческу будет месяц кипятком брызгать. Каж же так , посмели их судить по тем же правилам что и всех остальных..

19:23 3 марта

Нефилим

Ну и что, что он амкаровца не удалил? На поле то тот не вышел больше и на игре это никак не сказалось. Остальные удаления - по делу.

19:22 3 марта

Тринадцатый

у ЗенЫтика все тренера плачут про судейство ...

19:18 3 марта

delacrua

судья молодец. в конце одно решение было спорное, но оно не повлияло на ход матча. сенит не взломал бы и 10-х амкаровцев.

19:14 3 марта

bvp

Как дятел, ей Богу.

19:13 3 марта

Бен Ричардс

Это уже можно назвать «синдром плаксивости Луческу-Мальдини».

19:10 3 марта

Alex.S

Конечно, " лучший". У Оланаре оффсайда близко не было. А он свистнул.

19:09 3 марта

Dymanomashina

А в чем судья виноват? Нормальное было такое костоломное кунг-фу. Вадик Евсеев по старой памяти предложил, Зенит принял. Итог 0:0 под треск костей)

19:08 3 марта

баламошка

Почувствуйте разницу. Как себя ведёт Каррера и как эта немытая Плаческу. То есть Боаш. Ой, то есть Манчинька.

19:04 3 марта

iceconnect

Учитывая состав Зенита и возможности клуба, глупо все валить на судью. Да некоторые решения очень спорные и тут правда, но не создать за 90 с лишнем минут ни одного голевого момента со стороны Зенита это конечно недочеты тренерского штаба не сумевшего подготовить команду.

19:01 3 марта

Haiaxi

Мне вот интересно - зачем Дзюбу на Заболотного променяли?

18:58 3 марта

oleg.bob

Судья, конечно, дрянь, но это ничуть не оправдывает Манчини.

18:56 3 марта

Serenky25

Судья молодец. Все по делу. Не прогнулся. Выгнал хамов с поля. Жаль правда, что будучи на нервах, не удалил за 2 ж.к. Амкаровца. Подпортил немного оценку. А так была бы твердая 5!

18:56 3 марта

svi_57

Судья не мешал забивать, или хотя бы создавать моменты и попадать в створ ворот.

18:55 3 марта

starter

Походу забыли матч с Уралом год назад! Играть надо, а не стонать у бровки, что судья там что-то не так сделал.

18:53 3 марта

Артур Дент

Это эпидемия похоже. Третий подряд тренер Зенита все игровые проблемы оправдывает судейством. Может их там кусает кто-то? Вроде адекватными приезжают.

18:52 3 марта

hashimbus

в дальше китай...

18:51 3 марта

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