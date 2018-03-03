"Судья - лучший". Манчини повторил это несколько раз

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) остался недоволен работой арбитра Владимира Сельдякова. Специалист в ответ на вопросы корреспондента все время повторял: "Сегодняшний арбитр - лучший".
- Почему игра так часто прерывалась из-за споров с арбитром? - спросили Манчини в эфире телеканала "Наш футбол".
- Сегодняшний судья – лучший.
- Если говорить о футболе, почему "Зениту" не удалось вскрыть оборону "Амкара"?
- Судья - самый лучший.
- А если говорить о футболе, что можете сказать по игре или у вас слова только о судье?
- Сегодняшний арбитр – лучший. Лучший в Европе и, пожалуй, в мире. Лучший в России - однозначно, сто процентов.
Напомним, что Сельдяков в этом матче принял несколько спорных решений. Арбитр удалил игроков "Зенита" Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также показал вторую желтую карточку защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.
Опрос
- Амкар
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Доменико Кришито
- Александр Ерохин (футбол)
- Николай Зайцев
- Владимир Сельдяков
SP2
Ну Манчини-то все эти московские приемчики видит. Глупо думать, что для Манчини это будет незаметно. Это у нас все привыкли к таким "судьям" и стилю... а чего все так всполошились-то от ответов Манчини? Себя и свой стиль в судье узнали?
20:09 3 марта
redgy
то есть ошибаться в пользу самого богатого и напичканного дорогими легионерами с топтренером это нормально, а стоит ошибиться против, все - виноват один судья, а не эти дедушки в татушках и с тросточками...
19:57 3 марта
James Gang
Неслабо Манчини бомбануло...
19:42 3 марта
вэняляйнэн
Или Зенит специально таких тренеров из заграниц привозит, которые постоянно на судей жалуются, или .... Но этого не может быть. Вы же понимаете.
19:40 3 марта
Alexthegreat31
Только на себя пенять, хоть бы один момент создали, хоть бы раз вратарь Амкара выручил, ни одного внятного удара в створ
19:30 3 марта
Роман72
Когда Манчини в зенит приходил, руководство ему обещало что команда в каждом матче будет халявный пенальти иметь и удаление у соперников. А тут! Посмели удалить Неприкасаемого! Кришито! Теперь New Плаческу будет месяц кипятком брызгать. Каж же так , посмели их судить по тем же правилам что и всех остальных..
19:23 3 марта
Нефилим
Ну и что, что он амкаровца не удалил? На поле то тот не вышел больше и на игре это никак не сказалось. Остальные удаления - по делу.
19:22 3 марта
Тринадцатый
у ЗенЫтика все тренера плачут про судейство ...
19:18 3 марта
delacrua
судья молодец. в конце одно решение было спорное, но оно не повлияло на ход матча. сенит не взломал бы и 10-х амкаровцев.
19:14 3 марта
bvp
Как дятел, ей Богу.
19:13 3 марта
Бен Ричардс
Это уже можно назвать «синдром плаксивости Луческу-Мальдини».
19:10 3 марта
Alex.S
Конечно, " лучший". У Оланаре оффсайда близко не было. А он свистнул.
19:09 3 марта
Dymanomashina
А в чем судья виноват? Нормальное было такое костоломное кунг-фу. Вадик Евсеев по старой памяти предложил, Зенит принял. Итог 0:0 под треск костей)
19:08 3 марта
баламошка
Почувствуйте разницу. Как себя ведёт Каррера и как эта немытая Плаческу. То есть Боаш. Ой, то есть Манчинька.
19:04 3 марта
iceconnect
Учитывая состав Зенита и возможности клуба, глупо все валить на судью. Да некоторые решения очень спорные и тут правда, но не создать за 90 с лишнем минут ни одного голевого момента со стороны Зенита это конечно недочеты тренерского штаба не сумевшего подготовить команду.
19:01 3 марта
Haiaxi
Мне вот интересно - зачем Дзюбу на Заболотного променяли?
18:58 3 марта
oleg.bob
Судья, конечно, дрянь, но это ничуть не оправдывает Манчини.
18:56 3 марта
Serenky25
Судья молодец. Все по делу. Не прогнулся. Выгнал хамов с поля. Жаль правда, что будучи на нервах, не удалил за 2 ж.к. Амкаровца. Подпортил немного оценку. А так была бы твердая 5!
18:56 3 марта
svi_57
Судья не мешал забивать, или хотя бы создавать моменты и попадать в створ ворот.
18:55 3 марта
starter
Походу забыли матч с Уралом год назад! Играть надо, а не стонать у бровки, что судья там что-то не так сделал.
18:53 3 марта
Артур Дент
Это эпидемия похоже. Третий подряд тренер Зенита все игровые проблемы оправдывает судейством. Может их там кусает кто-то? Вроде адекватными приезжают.
18:52 3 марта
hashimbus
в дальше китай...
18:51 3 марта