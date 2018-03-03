"Судья - лучший". Манчини повторил это несколько раз

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) остался недоволен работой арбитра Владимира Сельдякова. Специалист в ответ на вопросы корреспондента все время повторял: "Сегодняшний арбитр - лучший".

- Почему игра так часто прерывалась из-за споров с арбитром? - спросили Манчини в эфире телеканала "Наш футбол".

- Сегодняшний судья – лучший.

- Если говорить о футболе, почему "Зениту" не удалось вскрыть оборону "Амкара"?

- Судья - самый лучший.

- А если говорить о футболе, что можете сказать по игре или у вас слова только о судье?

- Сегодняшний арбитр – лучший. Лучший в Европе и, пожалуй, в мире. Лучший в России - однозначно, сто процентов.

Напомним, что Сельдяков в этом матче принял несколько спорных решений. Арбитр удалил игроков "Зенита" Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также показал вторую желтую карточку защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.