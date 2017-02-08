Судья Федотов не сдал тест по физподготовке, шесть других арбитров в нем не участвовали

Сегодня судьи, приглашенные на сбор в Турции, сдавали тесты по физподготовке. Совсем немного не хватило для выполнения норматива столичному арбитру Игорю Федотову. А вот Сергей Лапочкин, Алексей Лебедев, Александр Кудрявцев и Игорь Демешко в тестах не участвовали.
Первые трое обслуживали международный матч, проходивший под эгидой УЕФА. А Демешко, по данным "СЭ", по состоянию здоровья не мог выполнять беговые упражнения. Напомним, что в Турцию не полетели заболевший Алексей Николаев и восстанавливающийся после травмы Рашид Абусуев.
Всем семерым упомянутым судьям в любом случае придется сдавать нормативы – чтобы получить допуск к весенним играм чемпионата России-2016/17. (Александр БОБРОВ)
igorvasilevich
Ага деньги пропивали полученные в конвертах от клубов.
01:03
LariKo
Главное, чтобы было ЧТО занести...
22:01 8 февраля