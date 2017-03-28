Судья Федотов будет рассматриваться РФС для работы в следующем сезоне

Арбитр Игорь Федотов будет рассматриваться департаментом судейства и инспектирования РФС для работы в следующем сезоне, подчеркнул руководитель департамента Андрей Будогосский. Ранее газета "СЭ" сообщал, что Федотов не смог пройти экзамен по физической подготовке на сборах судей в Анапе.

– Официально заявляю вам, как руководитель департамента, что ни в коем случае я не сбрасываю со счетов Игоря Федотова, считаю его одним из самых надежных наших арбитров, – приводит ТАСС слова Будогосского. – Поэтому мы рассчитываем всерьез, что Игорь вернется в строй, и я верю, что он сделает все для того, чтобы это случилось. Травмы бывают у всех – к сожалению, чем больше возраст у человека, тем дольше процесс реабилитации, и для нас, на сегодняшний день, это большая потеря. На мой взгляд, ворота для него всегда открыты после того, как он сдаст нормативы – сегодня я ему об этом сказал, и он меня услышал.