Судмедэксперты не обнаружили следов насильственной смерти полузащитника "Локомотива" Ломакина

Следственный комитет продолжает доследственную проверку по факту обнаружения тела 18-летнего полузащитника "Локомотива" Алексея Ломакина на юге Москвы. По предварительным данным, подросток умер от переохлаждения, судмедэксперты следов насильственной смерти не обнаружили, сообщили "СЭ" в СК РФ.

Однако еще предстоит провести вскрытие тела, чтобы установить окончательную причину. Сегодня в первой половине дня следователи провели встречу с родственниками Ломакина. (Андрей Сизякин)

Трагедия Алексея Ломакина. Были ли проблемы со здоровьем у погибшего футболиста