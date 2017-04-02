Судьи сорвали атаку "Зенита"

На 27-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Рубин" – "Зенит" ошибочное решение принял первый ассистент Алексей Стипиди, зафиксировавший положение "вне игры" у Дзюбы. В результате Владимиру Сельдякову пришлось остановить матч и тем самым сорвать опасную атаку зенитовцев. Видеозапись свидетельствует: в момент передачи партнера Дзюба не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Зенит"