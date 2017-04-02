14:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Судьи сорвали атаку "Зенита"

"Рубин" - "Зенит". "Рубин" - "Зенит". "Рубин" - "Зенит".
"Рубин" - "Зенит".
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На 27-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Рубин""Зенит" ошибочное решение принял первый ассистент Алексей Стипиди, зафиксировавший положение "вне игры" у Дзюбы. В результате Владимиру Сельдякову пришлось остановить матч и тем самым сорвать опасную атаку зенитовцев. Видеозапись свидетельствует: в момент передачи партнера Дзюба не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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onlywhitespartak

Ну это же бобров , как он пишет значит все наоборот ))

15:26

Promesov

И еще свистнул он постфактум. Эпизод был доигран и ничего в нем не создали хехе личного журналиста наняли чтоли. А до этого эпизод был кокорин набиулина свалил и тот не успел к мачу, который ушел в аут должен был быть штраф в пользу рубина, но нет показали аут в пользу зенита хехе что про это не написал

15:08

shpasic

он у другого игрока зафиксировал пассивное вне игры.

14:50

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