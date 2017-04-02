Судьи сорвали атаку "Зенита"

На 27-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Рубин" – "Зенит" ошибочное решение принял первый ассистент Алексей Стипиди, зафиксировавший положение "вне игры" у Дзюбы. В результате Владимиру Сельдякову пришлось остановить матч и тем самым сорвать опасную атаку зенитовцев. Видеозапись свидетельствует: в момент передачи партнера Дзюба не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)
onlywhitespartak
Ну это же бобров , как он пишет значит все наоборот ))
15:26
Promesov
И еще свистнул он постфактум. Эпизод был доигран и ничего в нем не создали хехе личного журналиста наняли чтоли. А до этого эпизод был кокорин набиулина свалил и тот не успел к мачу, который ушел в аут должен был быть штраф в пользу рубина, но нет показали аут в пользу зенита хехе что про это не написал
15:08
shpasic
он у другого игрока зафиксировал пассивное вне игры.
14:50