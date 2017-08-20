Судьи правильно засчитали гол Кокорина

На 61-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" (0:1) правильное решение приняла бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным, засчитав гол Александра Кокорина. Могло показаться, что форвард оказался в офсайде. Однако это не так. В момент передачи партнера нападающий сине-бело-голубых не находился за линией офсайда, потому первый ассистент Константин Шаламберидзе верно не зафиксировал положение "вне игры". (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"

61-я минута матча "Амкар" - "Зенит".