Судьи правильно засчитали гол Кокорина

На 61-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" (0:1) правильное решение приняла бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным, засчитав гол Александра Кокорина. Могло показаться, что форвард оказался в офсайде. Однако это не так. В момент передачи партнера нападающий сине-бело-голубых не находился за линией офсайда, потому первый ассистент Константин Шаламберидзе верно не зафиксировал положение "вне игры". (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"
61-я минута матча "Амкар" - "Зенит".
61-я минута матча "Амкар" - "Зенит".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #АмкарЗенит 0:1 61' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/o28t3oaEPH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 августа 2017 г.
Лоуренс Аравийский
Зенит выглядит,как чёрт знает что!СЭ пишет,что Манчини топ-тренер,а на деле,ну вы всё сами видели!
18:35
Gogy
Кому так кажется, пора к психиатру...
18:30
Pilyut
Московские журналисты все подвох ищут!)или теорию заговора)Зенит скоро под микроскоп будут рассматривать,каждый момент)Реально высосанный из пальца сюжет!
18:07
aech_63
Слюнявят палец и высасывают из него какие то интриги
18:03
просто Царь
А что, кто-то спорил ?
17:58
Производственник
такой журналистский идиотизм и комментировать глупо
17:56
SP2
Ну уж если такие моменты считать "спорными" - то у нас точно что-то не так с пресловутой "околофутбольной общественностью"....
17:54