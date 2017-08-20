17:50 | Футбол — РФПЛ

Судьи правильно засчитали гол Кокорина

61-я минута матча "Амкар" - "Зенит". 61-я минута матча "Амкар" - "Зенит".
61-я минута матча "Амкар" - "Зенит".
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На 61-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" (0:1) правильное решение приняла бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным, засчитав гол Александра Кокорина. Могло показаться, что форвард оказался в офсайде. Однако это не так. В момент передачи партнера нападающий сине-бело-голубых не находился за линией офсайда, потому первый ассистент Константин Шаламберидзе верно не зафиксировал положение "вне игры". (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"

61-я минута матча "Амкар" - "Зенит".
61-я минута матча "Амкар" - "Зенит".
61-я минута матча "Амкар" - "Зенит".
61-я минута матча "Амкар" - "Зенит".
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Лоуренс Аравийский

Зенит выглядит,как чёрт знает что!СЭ пишет,что Манчини топ-тренер,а на деле,ну вы всё сами видели!

18:35

Gogy

Кому так кажется, пора к психиатру...

18:30

Pilyut

Московские журналисты все подвох ищут!)или теорию заговора)Зенит скоро под микроскоп будут рассматривать,каждый момент)Реально высосанный из пальца сюжет!

18:07

aech_63

Слюнявят палец и высасывают из него какие то интриги

18:03

просто Царь

А что, кто-то спорил ?

17:58

Производственник

такой журналистский идиотизм и комментировать глупо

17:56

SP2

Ну уж если такие моменты считать "спорными" - то у нас точно что-то не так с пресловутой "околофутбольной общественностью"....

17:54